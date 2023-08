Ni los uniformados se salvan de la ola de violencia que vive la zona de la Parroquia El Laurel del cantón Daule, provincia del Guayas.

El cabo Víctor Camba, de la Infantería de Marina, la madrugada de ayer cuando transitaba en su motocicleta por la vía La T - Laurel, por el recinto Los Quemados, fue asaltado por dos delincuentes armados, quienes lo interceptaron y bajo amenazas lo despojaron de su maleta, donde llevaba 800 dólares en efectivo, sus documentos personales y su credencial de trabajo.

Los facinerosos no contento con todo los sustraído, también quisieron llevársele la moto, pero no tuvieron suerte porque no les prendió, dejándola abandonada. Camba, se dirigía al domicilio de un familiar en la parroquia El Laurel, cuando fue asaltado.

En ocho días cuatro motos y cinco personas han sido asaltadas a lo largo de esta mencionada vía. " Más patrullaje de la Policía es lo que pedimos. Los robos en la vía a Los Quemados son a diario, un joven por oponerse al asalto lo golpearon con un arma de fuego", comentó Hilario, habitante del sector.