La Policía Nacional ejecutó una serie de intervenciones simultáneas en diferentes sectores de la Zona 8
La Policía Nacional ejecutó una serie de intervenciones simultáneas en diferentes sectores de la Zona 8.Cortesía

Armas, drogas y 13 detenidos tras operativo Apolo 07 en la Zona 8

La Policía ejecutó 12 intervenciones en Florida, Nueva Prosperina, Pascuales y Durán

La Policía Nacional ejecutó una serie de intervenciones simultáneas en diferentes sectores de la Zona 8 como parte del operativo Apolo 07, dirigido a contener actividades de delincuencia organizada y delitos comunes. Las acciones se concentraron en los distritos Florida, Nueva Prosperina, Pascuales y Durán, donde se realizaron 12 intervenciones focalizadas orientadas a la prevención y neutralización de actividades ilícitas.

De acuerdo con los reportes operativos, los procedimientos apuntaron a estructuras delictivas asociadas a los grupos Tiguerones, Águilas, Lobos y Chonekiller, organizaciones señaladas por su participación en hechos delictivos de alto impacto. Las investigaciones incluyeron indicios de tráfico de armas y sustancias sujetas a fiscalización, secuestro, extorsión, robo de vehículos y otros delitos contra la propiedad.

Como resultado de los operativos, la Policía informó sobre la aprehensión de 13 personas, entre ellos 12 ecuatorianos y una ciudadana venezolana. Del total, 12 son hombres y una mujer. Tres de los detenidos registran antecedentes penales por delitos como tráfico ilícito de sustancias, secuestro y porte ilegal de armas.

Armas, vehículos y otros indicios decomisados

  • 8 armas de fuego: 2 revólveres, 4 pistolas, 1 subametralladora y 1 escopeta
  • 5 alimentadoras
  • 89 cartuchos de diferentes calibres
  • 4 bloques y 1.735 dosis de sustancias sujetas a fiscalización
  • 1 gramera
  • 8 teléfonos móviles
  • 1 radio de comunicación
  • 3 vehículos retenidos y recuperados
  • 14 motocicletas retenidas y recuperadas
  • 145 dólares en efectivo
  • 54 botellas de licor adulterado
  • 55.000 paquetes de cigarrillos presuntamente destinados al contrabando

Las autoridades señalaron que los indicios serán sometidos a la respectiva cadena de custodia para las investigaciones en curso.

Recuperación de bienes robados

Dentro del mismo despliegue operativo, personal del servicio preventivo logró esclarecer un robo a domicilio ocurrido el 19 de febrero de 2026 en el sector Trinidad de Dios. La investigación contó con información ciudadana y seguimiento mediante cámaras de videovigilancia.

A las 16:40, aproximadamente dos horas después del delito, los agentes localizaron en Monte Sinaí (Distrito Nueva Prosperina) una vivienda abandonada donde fueron encontrados los bienes sustraídos. Entre los objetos recuperados constan:

  • 1 refrigeradora

  • 2 cocinas

  • 2 televisores

  • 1 ventilador

  • 1 cilindro de gas

  • 1 lavadora

  • 1 soldadora

  • 1 colchón

Los artículos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para la entrega a sus propietarios y la continuación de las investigaciones.

