Armas, drogas y 13 detenidos tras operativo Apolo 07 en la Zona 8
La Policía ejecutó 12 intervenciones en Florida, Nueva Prosperina, Pascuales y Durán
La Policía Nacional ejecutó una serie de intervenciones simultáneas en diferentes sectores de la Zona 8 como parte del operativo Apolo 07, dirigido a contener actividades de delincuencia organizada y delitos comunes. Las acciones se concentraron en los distritos Florida, Nueva Prosperina, Pascuales y Durán, donde se realizaron 12 intervenciones focalizadas orientadas a la prevención y neutralización de actividades ilícitas.
De acuerdo con los reportes operativos, los procedimientos apuntaron a estructuras delictivas asociadas a los grupos Tiguerones, Águilas, Lobos y Chonekiller, organizaciones señaladas por su participación en hechos delictivos de alto impacto. Las investigaciones incluyeron indicios de tráfico de armas y sustancias sujetas a fiscalización, secuestro, extorsión, robo de vehículos y otros delitos contra la propiedad.
Como resultado de los operativos, la Policía informó sobre la aprehensión de 13 personas, entre ellos 12 ecuatorianos y una ciudadana venezolana. Del total, 12 son hombres y una mujer. Tres de los detenidos registran antecedentes penales por delitos como tráfico ilícito de sustancias, secuestro y porte ilegal de armas.
Armas, vehículos y otros indicios decomisados
- 8 armas de fuego: 2 revólveres, 4 pistolas, 1 subametralladora y 1 escopeta
- 5 alimentadoras
- 89 cartuchos de diferentes calibres
- 4 bloques y 1.735 dosis de sustancias sujetas a fiscalización
- 1 gramera
- 8 teléfonos móviles
- 1 radio de comunicación
- 3 vehículos retenidos y recuperados
- 14 motocicletas retenidas y recuperadas
- 145 dólares en efectivo
- 54 botellas de licor adulterado
- 55.000 paquetes de cigarrillos presuntamente destinados al contrabando
Las autoridades señalaron que los indicios serán sometidos a la respectiva cadena de custodia para las investigaciones en curso.
🚨 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐀𝐏𝐎𝐋𝐎 𝟕 𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐒𝐀𝐑𝐑𝐎𝐋𝐋𝐎: 𝐄𝐍 𝐒𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄́𝐆𝐈𝐂𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐔𝐀𝐘𝐀𝐒— Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) February 20, 2026
El operativo “Apolo 7” se desarrolla en los distritos La Florida, Nueva Prosperina, Pascuales y Durán, con unidades desplegadas para combatir a los… pic.twitter.com/G84udFsvJA
Recuperación de bienes robados
Dentro del mismo despliegue operativo, personal del servicio preventivo logró esclarecer un robo a domicilio ocurrido el 19 de febrero de 2026 en el sector Trinidad de Dios. La investigación contó con información ciudadana y seguimiento mediante cámaras de videovigilancia.
A las 16:40, aproximadamente dos horas después del delito, los agentes localizaron en Monte Sinaí (Distrito Nueva Prosperina) una vivienda abandonada donde fueron encontrados los bienes sustraídos. Entre los objetos recuperados constan:
- 1 refrigeradora
- 2 cocinas
- 2 televisores
- 1 ventilador
- 1 cilindro de gas
- 1 lavadora
- 1 soldadora
- 1 colchón
Los artículos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para la entrega a sus propietarios y la continuación de las investigaciones.
