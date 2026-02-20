Armas, drogas y 13 detenidos tras operativo Apolo 07 en la Zona 8

La Policía Nacional ejecutó una serie de intervenciones simultáneas en diferentes sectores de la Zona 8.

La Policía Nacional ejecutó una serie de intervenciones simultáneas en diferentes sectores de la Zona 8 como parte del operativo Apolo 07, dirigido a contener actividades de delincuencia organizada y delitos comunes. Las acciones se concentraron en los distritos Florida, Nueva Prosperina, Pascuales y Durán, donde se realizaron 12 intervenciones focalizadas orientadas a la prevención y neutralización de actividades ilícitas.

De acuerdo con los reportes operativos, los procedimientos apuntaron a estructuras delictivas asociadas a los grupos Tiguerones, Águilas, Lobos y Chonekiller, organizaciones señaladas por su participación en hechos delictivos de alto impacto. Las investigaciones incluyeron indicios de tráfico de armas y sustancias sujetas a fiscalización, secuestro, extorsión, robo de vehículos y otros delitos contra la propiedad.

Como resultado de los operativos, la Policía informó sobre la aprehensión de 13 personas, entre ellos 12 ecuatorianos y una ciudadana venezolana. Del total, 12 son hombres y una mujer. Tres de los detenidos registran antecedentes penales por delitos como tráfico ilícito de sustancias, secuestro y porte ilegal de armas.

Armas, vehículos y otros indicios decomisados

8 armas de fuego: 2 revólveres, 4 pistolas, 1 subametralladora y 1 escopeta

5 alimentadoras

89 cartuchos de diferentes calibres

4 bloques y 1.735 dosis de sustancias sujetas a fiscalización

1 gramera

8 teléfonos móviles

1 radio de comunicación

3 vehículos retenidos y recuperados

14 motocicletas retenidas y recuperadas

145 dólares en efectivo

54 botellas de licor adulterado

55.000 paquetes de cigarrillos presuntamente destinados al contrabando

Las autoridades señalaron que los indicios serán sometidos a la respectiva cadena de custodia para las investigaciones en curso.

Recuperación de bienes robados

Dentro del mismo despliegue operativo, personal del servicio preventivo logró esclarecer un robo a domicilio ocurrido el 19 de febrero de 2026 en el sector Trinidad de Dios. La investigación contó con información ciudadana y seguimiento mediante cámaras de videovigilancia.

A las 16:40, aproximadamente dos horas después del delito, los agentes localizaron en Monte Sinaí (Distrito Nueva Prosperina) una vivienda abandonada donde fueron encontrados los bienes sustraídos. Entre los objetos recuperados constan:

1 refrigeradora

2 cocinas

2 televisores

1 ventilador

1 cilindro de gas

1 lavadora

1 soldadora

1 colchón

Los artículos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para la entrega a sus propietarios y la continuación de las investigaciones.

