Los argentinos radicados en Ecuador abrazan la ilusión ante victoria de Javier Milei

Incertidumbre y esperanza son los sentimientos encontrados para cuatro argentinos que deciden en Ecuador hace más de 20 años. Ellos conversaron con EXPRESO sobre qué significa el que Javier Milei haya ganado los comicios presidenciales.

El domingo, 19 de noviembre, el candidato ultraliberal Milei se proclamó ganador de los comicios, derrotando al peronista Sergio Massa. Con el 99,28 % escrutado, Milei alcanzó la banda presidencial con un 55,69 % de los votos frente al 44,30 % de Massa.

Hace 20 años, cuando recién iniciaba la crisis económica en Argentina, Marcela López y su esposo tuvieron una oferta laboral en Ecuador, por un año, pero al final se quedaron y establecieron sus raíces, tienen dos hijos que nacieron en estas tierras. Ella es psicóloga, de 48 años, y ahora junto a su cónyuge tienen una agencia de publicidad.

Para López, el que haya ganado Milei le da esperanza, cree que ahora sí muchas cosas en Argentina van a cambiar. Entre ellas, el que se dignifique verdaderamente al pueblo con trabajo y no solo a través de un bono.

Con ella concuerda el artista jubilado Mirko Rodic, de 69 años, argentino radicado en Ecuador hace 47 años. Los resultados de estos comicios lo aliviaron porque significó que su gente reaccionó con criterio. “Era una locura que siga (el país) con el mismo gobierno de hace 40 años, que lo llevó a la miseria y sobre todo con el último que fue el peor”.

PARTICIPACIÓN El 76,31 % de los argentinos sufragaron. El 1,62 % fueron votos nulos y el 1,55 %, blancos, con el 99,28 % escrutado.

Por eso, “como dice el dicho: escoba nueva barre mejor”, refiere Sebastián Olmos, ingeniero mecánico automotriz argentino, de 37 años. Él salió de su país en junio de 1999 por una oportunidad laboral también, pero decidió quedarse y se trajo, después, a todo su núcleo familiar: padres y cuatro hermanos. Se casó con una ecuatoriana y tiene dos hijas nacidas acá.

Olmos comenta que, aunque no le parecieron ni las palabras ni los insultos que empleó en sus discursos de campaña, porque fueron subidos de tono, las ideas de Milei son buenas para generar el cambio. “El anterior gobierno prometió atacar la pobreza, pero no lo hizo” y es que desde el gobierno del exmandatario Juan Domingo Perón, el ingeniero duda que algo funcionara con el sistema socialista.

A Rodic tampoco le parece que, en un año, la inflación haya pasado del 60 % al 120 %. Ante esto, “era impensable que un ministro que llevó a la pobreza extrema a la Argentina sea el próximo presidente de la República”. A esto, López le suma que cuando asumió el cargo, el dólar estaba en 65 pesos y al iniciar su compañía llegó a los 1.000 pesos.

Sin embargo, el emprendedor argentino Ricardo Ortiz, de 60 años, le resulta complejo imaginar qué pasará con su país, ya que cree que, el programa de gobierno es incierto y “súper loco y agresivo”, debido a que quiere eliminar los ministerios de Salud, Cultura y Educación y transformarlos en secretarías. “Es como tirarse al vacío”.

Ortiz reside en Quito hace 25 años y formó su familia en Ecuador. Ahora tiene su propio restaurante en La Floresta.

La familia de Ortiz, que aún viven en suelo argentino, está todavía muy escéptica sobre si va a funcionar el tipo de gobierno que Milei propone, porque va a eliminar el sistema estatista, comenta. No obstante, ni él ni su familia estaban conforme con la opción de Sergio Massa, quien ejerció el Ministerio de Economía. Debido a eso, cree que muchos compatriotas de él no fueron a votar, o también porque como están en feriado, prefirieron irse a la playa, dice.

Sin embargo, para Olmos, es importante que la educación ya no sea gratuita, porque es por allí donde ocurren más robos, sino que sea tercerizada y que el Estado pague un valor por cada estudiante, ya que de esta forma no hay despilfarro. La familia de este argentino es educadora, pero cree que aunque ellos aún apoyan al gobierno saliente, es porque están muy arraigados con su creencia política.

Otro reto que tendría Milei, a criterio de López, es poner nuevamente a Argentina en una posición de ventaja, ya que ahora es solo visto como el granero del mundo que deje de ser explotado por materia prima, sino que inicie un cambio en la matriz productiva, como con el litio, señala. “Argentina es el mayor depósito de litio y no produce baterías; espero que se haga un plan serio y que el beneficio del litio se quede en el país”.

Olmos recuerda que antes, sus coterráneos podían salir de vacaciones a cualquier país, pero ahora no vuelven.

Ortiz es escéptico, prefiere esperar para ver lo que pasará; aunque no duda que Milei deberá negociar con todos los diputados, de lo contrario no funcionará. EXPRESO quiso comunicarse con Marcela Aguiñaga, expresidenta de Revolución Ciudadana, un movimiento ideológicamente asociado a Massa, pero hasta el cierre de la edición no tuvimos respuesta.

VOCES

Sebastián Olmos, ingeniero mecánico automotriz argentino: "Hay que dejar al nuevo gobierno que trabaje; es bueno cambiar de ideología y hacer la prueba; de una forma hay que salir adelante, pero que sea lo más rápido posible".

Marcela López, psicóloga argentina: "Yo anhelo y espero una Argentina más industrializada, que pueda explotar el potencial y la capacidad que tiene su gente porque está muy preparada".

Ricardo Ortiz, emprendedor argentino: "La gente cansada votó a ciegas, no evaluó. Todo lo hizo por sacar al peronismo del gobierno; pero ni siquiera el mismo Javier Milei sabe lo que va a pasar".

