¿Por qué Arcsa no publica los nombres de negocios clausurados?

Recientemente, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), clausuró una fábrica de helados en Guayaquil, por prácticas antihigiénicas. Como en otros casos, usuarios en redes sociales han solicitado que se revele el nombre de la empresa. La entidad explicó porque no lo hacen, a través de un video publicado en su cuenta de TikTok.

Según la institución, 96 locales han sido cerrados entre enero y abril de 2024 por incumplir con las normas básicas de higiene en los establecimientos. Mientras que, en 2023 fueron 105 los locales clausurados. Esto representa un aumento exponencial en menor tiempo.

En un video publicado en la red social TikTok, la institución explica porqué no revela los nombres de los locales clausurados. "Sabemos tu inquietud por conocer todos los nombres de los locales que nosotros clausuramos, por presuntas irregularidades sanitarias, y tú lo demuestras en las redes sociales. Entonces, te vamos a contar porqué no lo hacemos", es como inicia la publicación.

Arcasa indica que no publica nombres de locales que son cerrados por condición higiénico sanitaria o por no contar con permiso de funcionamiento porque el artículo 72 -numeral 2- de la Constitución del Ecuador establece que “se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.

Sin embargo, añaden que comunican con imágenes y videos, a través de sus canales oficiales, las acciones de clausura como muestra de una gestión transparente y para respetar el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Asimismo, explican que respetan los procesos administrativos que se aperturan a los representantes legales de los locales clausurados.

El audiovisual concluye señalando que "este tipo de acciones, lejos de encubrir o tapar la insalubridad, motivan a los dueños de restaurantes, a que cumplan con las normativas sanitarias".

