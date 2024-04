Arbitraje internacional y trabajo por hora: ¿Qué pasa si ganan o no las preguntas?

A las 19:30 de este 21 de abril el Gobierno Nacional se pronunciará sobre los resultados de la consulta popular y referéndum. Para ese mismo tiempo el Consejo Nacional Electoral (CNE) espera haber dado los resultados preliminares de este evento electoral donde 13 millones de ecuatorianos aprobaron o rechazaron 11 preguntas.

Las dos interrogantes más debatidas, antes y durante las votaciones son las de las letra D y E, que dicen:

¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?

Y ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo, y para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4?

Pero, ¿qué pasa si ganan o no estas preguntas sobre arbitraje internacional y el trabajo por hora? El abogado constitucionalista, Jorge Sosa, explica que de no ganar ninguna de estas dos interrogantes, simplemente se continúa como hasta ahora se ha venido manejando el país en esos contextos. “Si gana el NO, no se reforman esas dos figuras, porque ambas necesitaban una reforma constitucional”, menciona.

Sosa enfatiza que de salir triunfante el NO, los ecuatorianos estarían marcando su rechazo a un modelo económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional, “puesto que usualmente se vincula a estos dos temas a las imposiciones de esa institución”.

“No sería un rechazo a todo el plan de Gobierno del presidente Daniel Noboa, sino más bien a la política económica del Gobierno”, concluye.

No obstante, de sí ganar ambos planteamientos desde el oficialismo, en el caso del arbitraje internacional se haría una reforma directa a la Constitución. “El arbitraje es de aplicación directa, es decir, a partir de la publicación del registro oficial, se podía pactar el arbitraje internacional en los contratos que celebre el Estado”.

En el tema del trabajo por horas, de ganar, en el contrato laboral se establecería una reforma directa al Código de Trabajo, pero que deberá regularse luego por acuerdos ministeriales: el costo de la hora de trabajo y por sectores y cómo gozar de los beneficios sociales.

En conclusión, el arbitraje daría paso a que instrumentos internacionales puedan mediar en la solución de controversias entre el Estado ecuatoriano y personas o empresas, como acuerdos comerciales entre dos países; contratos de inversión entre empresas y el Estado; y sobre el endeudamiento externo. Y en cuanto al trabajo por horas, las personas podrían acordar trabajar por menos de medio tiempo (4 horas diarias) y en solo algunos días a la semana. El costo del trabajo por hora sería de entre $5 a $7.

