Los aranceles a México son un misterio que sólo Daniel Noboa conoce

Las burlas, los memes, los chistes y los comentarios ácidos que periodistas, humoristas, ‘influencers’ y hasta autoridades mexicanas lanzan al Ecuador por la decisión de su presidente de imponer aranceles del 27% a sus productos de exportación son solo la parte anecdótica de un problema que puede ser muy perjudicial para el Ecuador.

Que, desde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum hasta los comentaristas de la televisión de ese país se hayan reído y hayan ridiculizado la decisión del presidente Noboa no es lo más grave, aunque sí lo más visible en redes sociales y medios de comunicación. En realidad, la medida de Noboa trae problemas serios a la economía ecuatoriana. Lo más grave es que se sabe que para tomar su decisión no hubo ni un solo informe, estudio o consulta a sus ministros que tienen a cargo la política económica y comercial del país. Fue una decisión propia e inconsulta por completo.

La pausa que puede resultar cara

La medida la anunció Noboa en su cuenta de la red social X, pocas horas luego de que México y EE. UU. habían decidido poner en pausa una guerra comercial. Eso ha hecho que muchos analistas en el Ecuador hayan asegurado que fue una medida para congraciarse con el presidente de EE. UU. Donald Trump. Incluso se ha dicho que la medida es parte de la campaña electoral de Noboa que busca la reelección. Sin embargo, nada parece tener lógica: con una incidencia casi nula de las exportaciones en la economía de México, la medida del gobierno ecuatoriano es, en cierta forma, ridícula.

Si realmente quería congraciarse con Trump, según voces del sector, el presidente ecuatoriano hubiera puesto aranceles a la China y no a México. Lo único que se sabe con certeza es que Noboa tomó la decisión sin hacer ni una sola consulta a sus funcionarios y sin un informe sobre el impacto de la medida.

El ministro de la Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, estaba de vacaciones cuando apareció el mensaje de Noboa y todo el resto de los funcionarios relacionados ignoraba el tema hasta que se hizo el anuncio. Es más, Jaramillo se fue de viaje el viernes pasado por la tarde y se enteró de la medida el lunes cuando se publicó la noticia. Aparentemente la decidió luego de una reunión social que tuvo en Cuenca con empresarios de esa ciudad. ¿Por qué tomó la decisión? “Ratificamos nuestra postura de firmar un Tratado de Libre Comercio con México. Pero hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27 % a los productos que importamos, con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores”, argumentó Noboa sin dar una sola explicación técnica.

Incertidumbre en el mismo gobierno

También habló de abuso en la relación de México con Ecuador. En el gobierno existe, mientras tanto, una inmensa desazón e incertidumbre: se sabe que los responsables de los temas relacionados con el comercio exterior no saben cómo implementar la medida porque en su gran mayoría no han sido siquiera informados oficialmente y tienen dudas muy grandes como por ejemplo ¿vamos a aumentar el 27% de arancel al 30% ó 40% que ya tienen los carros que vienen de México? ¿Vamos a poner el 27% de aranceles a los carros híbridos que no tiene ni uno solo por una política de estimular el uso de energías renovables?

La medida, parece, va a afectar al consumidor ecuatoriano. Todos los productos importados de México como son varias marcas de vehículos y muchos medicamentos que vienen al Ecuador desde ese país se van a encarecer si México hace lo que todo país hace en temas comerciales: tomar represalias imponiendo los mismos aranceles para los productos que entran desde el otro país.

A más de vehículos y medicamentos, México le vende a Ecuador tractores, bienes de capital, materia prima como plásticos y resinas porque el Ecuador no tiene industria petroquímica y hasta pantallas para teléfonos y electrodomésticos. Ecuador, por su parte, exporta básicamente materias primas: vegetales, granos de cacao, aceite de palma, pescados procesados y productos de madera. El déficit comercial ecuatoriano es significativo, aunque sus exportaciones están creciendo mientras las mexicanas se han reducido, según un reporte de EXPRESO.

Ecuador y México tienen sus relaciones diplomáticas rotas luego de que el presidente Noboa ordenó a la policía, en abril de 2024, asaltar su embajada para sacar de ahí al exvicepresidente Jorge Glas que había buscado en esa sede diplomática refugio al tratar de escapar de la justicia.

Lo curioso en esta historia es que es muy poco lo que se ha escuchado de los gremios del comercio y la industria del país sobre el tema. Algunos representantes han criticado que no haya habido un informe técnico, pero en general los gremios no han unido sus voces para hacer el reclamo o las críticas que hacen internamente entre sus miembros. ¿Están temerosos de represalias del gobierno ecuatoriano? ¿No quieren que sus críticas sean confundidas con un supuesto apoyo electoral a otras fuerzas, entre esas el correísmo? El sector maderero que estaba comenzando a ingresar al mercado de ese país se encuentra muy golpeado ante la posibilidad de una retaliación comercial de México.

Por todo lo que se conoce, es difícil entender con cabalidad qué se le pasó por la cabeza a Noboa cuando publicó su decisión en X.

