Aquiles Álvarez desmiente rumores de presunta candidatura con RETO

Se mantiene fiel al correísmo. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, desmintió este 1 de mayo de 2024 los rumores de su supuesto interés por participar en las presidenciales de 2025 con el apoyo del movimiento Renovación Total (RETO).

Tras conocerse que el concejal correísta de Guayaquil, Raúl Chávez, aceptó la presidencia nacional del movimiento RETO, en redes sociales circuló el rumor de que el alcalde Álvarez seguiría sus pasos y se juntaría con dicha organización política con miras a las elecciones presidenciales de 2025.

"Recontra falso. Hoy estamos en un duro reto en Guayaquil. La gente votó por el cambio y Guayaquil va encaminado al cambio para bien. Eso sí, es un proceso", respondió Aquiles Álvarez a los rumores. El alcalde no se refirió al cambio de partido de su compañero, Raúl Chávez.

Álvarez sostuvo que su llegada al Municipio no fue como lo esperaba por los diversos problemas que dice haber encontrado, pero destacó que "mientras más dura es la lucha, más linda será la victoria".

"Yo no soy osado, ni cara de tuco, el cambio vendrá y se verá, pero no se lo palpa ahora. Hemos hecho muchísimas cosas importantes, pero todavía no se lo termina de palpar", siguió Álvarez y destacó que "estamos en el camino correcto, toca surfear estos malos momentos pero trabajar con convicción, sin dudar, con carácter, con la meta siempre bien clara y sin descansar, con la bendición de Dios".

