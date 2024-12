Denunciantes de la corrupción en la Judicatura, sin protección y aporreados

Antes de que estallaran Metástasis, Plaga o Independencia Judicial, hubo una denuncia que golpeó al Consejo de la Judicatura desde adentro: la investigación contra Maribel Barreno y Juan José Morillo, en el llamado caso Vocales.

Sin wilmanteranes no habría correas Leer más

Aunque es una causa pendiente de resolución desde 2022, pues han existido decenas de diferimientos e intentos por entorpecer el juicio, su origen se dio a partir de que una funcionaria judicial decidió romper el silencio y denunciar a los entonces vocales.

Desde entonces, ¿cómo el Consejo de la Judicatura ha fortalecido la protección de los funcionarios que deciden cooperar con la justicia para denunciar la corrupción interna?

EXPRESO solicitó información a la Judicatura desde el 12 de noviembre, pero la entidad no ha respondido hasta la fecha. En boletines o ruedas de prensa, su presidente Mario Godoy habla de una gestión transparente y enfocada en atacar la corrupción. “Nadie en esta entidad había tomado en serio la necesidad de cambiar las corruptelas en sorteos. Nosotros vamos a establecer la ISO 37.001 en sorteos y en procesos de control disciplinario”, afirmó recientemente.

RELACIONADAS La ausencia de Maribel Barreno a su juicio provoca un segundo diferimiento

Sin embargo, esa hoja de ruta no se ve en el caso Vocales. De hecho, la testigo enfrenta presiones desde el interior del Consejo de la Judicatura de Godoy. Aunque fue quien entregó a la Fiscalía un audio en el que supuestamente se escucha a los vocales Barreno y Morillo hablar sobre presionar a un juez para que falle a favor de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, hoy la testigo es objeto de procesos disciplinarios al interior del organismo, iniciados luego de su denuncia.

Desde octubre, la Dirección de Patrocinio de la Judicatura ha pedido al juez del caso Vocales que convoque a la respectiva audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de las medidas cautelares y de protección que tiene la testigo, “en el sentido de que no se puede seguir limitando al Consejo de la Judicatura ni sus autoridades la facultad constitucional y legal respecto al control disciplinario y otros actos administrativos internos, y además del principio fundamental respecto a la responsabilidad de los servidores judiciales sobre sus actuaciones”, señala el escrito firmado por Pablo Chávez Romero, subdirector nacional de Patrocinio encargado y otros abogados, entre estos Patricio Morales Tamayo.

Caso Independencia Judicial: Ronny Aleaga será testigo de Wilman Terán Leer más

Como respuesta a esta acción, la testigo informó al juez que la Judicatura no se presentó como acusadora particular, por lo que no es parte procesal. Recordó que ella está en el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos con el fin de proteger su integridad laboral, personal y psicológica. Para la testigo, los pedidos de la Judicatura “denotan una grave persecución y un hostigamiento constante por parte del Órgano Disciplinario”.

El exabogado de Maribel Barreno es ahora funcionario de la Judicatura

Maribel Barreno durante el juicio por el delito de obstrucción a la justicia. ÁNGELO CHAMBA

Con la llegada de Godoy a la Judicatura, la testigo también ha evidenciado que uno de los abogados de Barreno es ahora funcionario de la Judicatura de alto rango. Se trata de Jorge Carrillo Armijos, exabogado en Invictus Law Group, quien ahora tiene el cargo de jefe departamental nacional de Asesoría y Normativa.

Carrillo Armijos y la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, fueron abogados de Barreno en los casos Vocales e Independencia Judicial. Carrillo también defendió al exjuez José Tamayo Arana, condenado por prevaricato por rebajar de 20 a 8 años la pena de reclusión de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, antiguo líder de Los Choneros, asesinado.

En la web de la Judicatura no consta que durante este año se haya establecido una normativa sobre la protección de testigos que denuncien la corrupción del sistema judicial o incentivos a los que colaboren con la depuración del sistema. Esto pese a que los últimos casos han revelado los repartos y el uso político de la institución que administra la justicia.

Respaldo. Wilman Terán y Maribel Barreno también han recibido respaldo político en la Asamblea durante su juicio político, en el que fueron salvados.

Dos casos de corrupción

En el caso Vocales, Maribel Barreno enfrenta cargos por tráfico de influencias, mientras que en el caso Independencia Judicial es enjuiciada por supuesta asociación ilícita. En este último proceso ya fue sentenciado el exvocal Xavier Muñoz, quien reveló los presuntos planes al interior de la Judicatura para evitar que Barreno pierda su vocalía y el poder en varias provincias.

La mejor información en tus manos, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!