Apagón masivo en Ecuador: ¿Basta el toque de queda para enfrentar la inseguridad?

Escepticismo. El anuncio de un corte de energía eléctrico nacional entre las 22:00 del miércoles 18 de septiembre y las 06:00 del jueves 19 de septiembre, le preocupa a ciudadanos, más allá de la falta de electricidad. Y no es para menos: esta medida -con la que el Gobierno busca sortear momentáneamente la crisis energética, como una suerte de parche- se cruza con otra crisis, la de inseguridad a causa del crimen organizado y de la delincuencia común.

(Le puede interesar: Toque de queda en Ecuador: la medida de seguridad para el apagón nacional)

Apagón en Ecuador: las clases de la jornada nocturna no serán suspendidas Leer más

Para prevenir hechos de violencia contra personas y la propiedad privada, el Gobierno de Daniel Noboa vuelve a usar uno de sus comodines, el toque de queda. La ministra Mónica Palencia aseguró este lunes 16 de septiembre de 2024 que unos 46 mil policías patrullarán las calles. ¿Qué tanta efectividad y capacidad hay para que la mayoría de los sectores estén cubiertos? Expertos consultados anotan varias observaciones frente a lo que percibe la ciudadanía, la falta de un plan de seguridad integral y otras falencias.

La decisión de decretar el toque de queda, que consiste en prohibir la libre circulación de la población civil en un horario determinado, funciona en un momento puntual como el que vivirá el país este miércoles, si es que está acompañada con directrices específicas, analiza Carla Álvarez, experta en Seguridad Ciudadana, quien atendió a EXPRESO.

"Estas directrices tienen que orientar a la empresa privada, del transporte y tienen que orientar la vida en lo público. Porque no podemos pedir que las empresas exijan a sus empleados en un horario de corte o que se despreocupen de cómo llegan, porque eso es exponer a su personal, por ejemplo. El Gobierno debe dar lineamientos que acompañen todo lo que involucra al apagón para evitar consecuencias secundarias", cita la especialista.

¿Es suficiente el contingente policial?

Otra preocupación y la interrogante que surgen es si el contingente policial y militar será suficiente para esa jornada, y cuál será el criterio para posicionar o asegurar determinadas zonas de las ciudades.

Durán atrapado: esta es la ruta de la red de corrupción que manejaba Negro Tulio Leer más

"Lo que hay que hacer es un patrullaje y control de calles. El problema real es que ese patrullaje no alcanza para todos los sectores. Que esté en el Malecón, en la 9 de Octubre, en Ceibos, Urdesa, claro, pero Prosperina, Trinitaria no habrá un alma para poner el orden. Ese es el gran riesgo, que no haya una distribución de la seguridad equitativa, o sea, que haya desigualdad en la seguridad por parte del Estado. Pone en riesgo a los más empobrecidos, a los más marginados (...)", agrega.

Johanna Espín, experta en Defensa, apunta a un análisis y uso de la información existente para adelantar correctamente los recursos teniendo en cuenta las variables de la franja horaria de los delitos y de la conducta delictiva de cada localidad. "Por lo general en las ciudades principales como Quito o Guayaquil el delito en sus distintas modalidades, tiende a incrementarse en esa franja horaria", puntualiza.

"Utilizando la información que ya existe sobre el comportamiento de los delitos en esa franja horaria se diseñe operativos estratégicos que permitan un control eficiente. Es fundamental que se utilicen de la manera más efectiva los recursos con los que se cuente, porque no es posible colocar un policía o un militar, en cada esquina".

#Durán | El entramado de corrupción liderado por el 'Negro Tulio' reveló roles claramente definidos, con figuras clave tanto de funcionarios municipales como de la banda criminal Chone Killers.



Revisa quiénes son 👉 https://t.co/qoIU7Fd9QG pic.twitter.com/lxKdTracyv — Diario Expreso (@Expresoec) August 16, 2024

Preparación comunitaria para sortear las falencias del Estado

En este tipo de eventos, sobre todo, cuando son programados, da cierta ventaja a la ciudadanía, para que se adelanten acciones preventivas, más si las falencias del Estado son evidentes. Las especialistas coinciden en que se pueden preparar planes de acción entre el tejido social.

"Por ejemplo, empezar por los conjuntos habitacionales o viviendas individuales como unidad mínima e ir incrementando la coordinación con los niveles de consejos barriales e incluso juntas parroquiales. Por ser niveles de mayor cercanía social permiten mejor coordinación con las unidades de policía locales y fortalecer la confianza entre ciudadanos, dada la necesidad de una mayor comunicación ciudadana", especifica Espín.

Playas, un conflicto armado y el infierno silencioso que viven sus habitantes Leer más

En la medida de la capacidad organizativa y económica de las organizaciones barriales, se pueden desarrollar planes para adquirir generadores de energía y así habilitar alumbrado, alarmas y cámaras de seguridad por ese periodo de racionamiento, refiere un agente de la Policía con experiencia en labores de inteligencia y de investigación que prefiere no ser identificado.

"También se deben tener linternas e identificar los sitios de reunión en caso de emergencia en los barrios o en ciudadelas, por ejemplo. Crear un chat para mantener una comunicación en caso de que se necesite hacer un aviso, si se llega a ver a personas deconocidas", añade el profesional en temas de seguridad.

¿Qué dicen las cifras sobre la noche?

Según datos de la Policía, el 65 % de los hechos delictivos registrados en el país ocurren una vez que cae la tarde. En cuanto a los homicidios intencionales reportados entre el 2 y el 8 de septiembre, se contabilizaron 153 casos en total. De estos, 99 se cometieron después de las 19:00, con una notable concentración en la madrugada. 32 homicidios se produjeron entre las 19:00 y las 00:00, mientras que 67 ocurrieron entre las 00:00 y las 05:00.

Los datos del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 también evidencian que en horas de la tarde y noche se incrementan las emergencias relacionadas con seguridad ciudadana (robos, secuestros, muertes violentas, escándalo en la vía pública, pedidos de patrullajes, etc.). Por ejemplo, a las 22:00 del miércoles 11 de septiembre pasado, la plataforma de atención ciudadana registra 322 emergencias de ese tipo a nivel nacional. En cambio, a las oo:oo del jueves 12 de septiembre anterior, el sistema reportó 171 eventos de esa categoría.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ