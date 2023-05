A través de un comunicado emitido la noche de este 24 de mayo, la Alcaldía de Samborondón reportó que la tarde de este mismo día la Agencia sur del Municipio, ubicado en el kilómetro 10 de La Puntilla, fue víctima de la delincuencia.

"Informamos a la ciudadanía que la tarde de este 24 de mayo, tres antisociales ingresaron a la agencia sur del Municipio de Samborondón y sustrajeron valores recaudados en la caja. No se reportaron heridos", precisa el documento.

Que inmediatamente se procedió a la activación de los protocolos de seguridad que permitieron agilizar las investigaciones a través de un trabajo conjunto con la Policía Nacional, la Policía Metropolitana y el Centro de Monitoreo y Vigilancia de Samborondón, indicó el Cabildo en la publicación.

Hasta la publicación de esta nota, la Municipalidad no ha precisado cuál fue el monto que los antisociales se llevaron.

Frente a lo sucedido durante la tarde de este miércoles 24 de mayo de 2023, en la Agencia Sur del Municipio de Samborondón, informamos a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/06lu0I1J2q — Samborondón (@MuniSamborondon) May 25, 2023

Pero este hecho preocupa a la ciudadanía, que reclama más control.

"Si eso pasa en el mismo Municipio imagínense lo que nos puede pasar al resto. Si los delincuentes se meten a robar a una entidad donde hay guardias, cámaras y que está bien resguardada, nosotros estamos más que desprotegidos. Está claro que hace falta tomar más medidas y fijar otro tipo de controles", argumentó Diego Romero, habitante de Ciudad Celeste.

De forma similar opinaron los ciudadanos Claudia Mórtolo y Dennise Villavicencio, ambas habitantes de La Puntilla, que denunciaron ya no sentirse tranquilas ni en las plazas comerciales del sector. "Hay delitos de todo tipo, sabemos y han quedado evidenciadas incluso muertes violentas en ellas. Si han sido o no muertes selectivas o ligadas al narcotráfico, es lo de menos. Por algo existe el término de muertes colaterales, ¿verdad? En ellas podemos estar todos los ciudadanos y no solo de Samborondón", argumentó Mórtola.

El pasado 15 de mayo, EXPRESO publicó ya un reportaje sobre este último punto. En él, los gremios hablaron de la zozobra con la que viven los residentes y comerciantes.

Omar Zambrano, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Samborondón, por ejemplo, reveló a Diario EXPRESO que actualmente se percibe un ambiente de preocupación en la agrupación, que tiene aproximadamente 1.500 integrantes.

"Se ve mucho nerviosismo en la gente y también en el comerciante. Se preocupan y están con el temor de que si se venderá o no, o si vendrán (clientes) o no. A medida que se va incrementando la situación delictiva, se ponen más nerviosos”, explicó.

Zambrano afirmó que solo en abril hubo una baja del 30 % en la plaza donde ocurrió un sicariato y es por esto, hizo énfasis, que algunos de los comerciantes ya barajaban las alternativas para tener más seguridad. Entre ellas, incrementar puntos de revisión, ejecutar más operativos de control y reuniones con los centros comerciales que se levantan en la zona.

Hoy la ciudadanía vuelve a alzar la voz para que incluso el tema sea tratado con urgencia y como prioridad en el Concejo Cantonal.