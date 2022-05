La ANT culpa a tramitadores y el Registro Civil a la pandemia

La lista de turnos rezagados en el Registro Civil encendió la alarma en marzo de 2021 al tener a 360 mil usuarios rezagados por atender. Pero, con poco y nada de material para emitir cédulas y pasaportes, la entidad esperó hasta marzo de 2022 ara declararse en emergencia y adquirir la materia prima.

Ante la premura por resolver la crisis de la entidad, la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación resolvió declararse en emergencia, el viernes 22 de abril, para agilizar el proceso de compra de los insumos necesarios para la cedulación y la emisión de pasaportes.

Esto pese a que, horas antes, la coordinadora de la zona 9 de la entidad (Pichincha), Goldi Montenegro, aseguró a EXPRESO que no existía desabastecimiento del material de cedulación y que los retrasos se debían a la gran demanda de turnos rezagados que se tenían desde el inicio de la pandemia.

ESTRATEGIA La Agencia Nacional de Tránsito y el Registro Civil extendieron el uso de licencias y cédulas caducadas para transitar y realizar trámites.

“Vine a finales de 2021 a sacar mi cédula que se me perdió y no tuve que hacer cola ni esperar tanto. Ahora que mi hijo necesita su cédula de mayor de edad nos hemos demorado dos meses por un turno”, cuenta molesta Sonia y sostiene que “la falta de material no es justificación, porque si ellos (autoridades) sabían que habían turnos pendientes por la pandemia debían haber actuado con tiempo, no recién”.

La entidad, según el Servicio Nacional de Compras Públicas, el pasado 24 de marzo, adjudicó, de forma directa, un proceso contractual con el Instituto Geográfico Militar (IGM) para adquirir 2,6 millones de tarjetas para cedular, por $ 7,2 millones, pero canceló el proceso para “asegurar la compatibilidad, integración y funcionalidad” de esos ítems, según los registros de la adquisición.

Según el informe de necesidad de esa compra, en febrero del 2021 la entidad tenía un saldo (por usar) de 2,4 millones de piezas de ese tipo, pero en febrero de este año solo quedaban unas 175 mil.

135.900 Turnos rezagados tiene la Agencia Nacional de Tránsito para renovar licencias caducadas.

A la larga lista de espera para adquirir o renovar cédulas y pasaportes se suman los usuarios que ingresan a la página web de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por un cupo para renovar su licencia de conducir. Este trámite, en cuatro de las sedes que hay a nivel nacional, puede tardar hasta 98 días.

Según el subdirector de la ANT, Daniel Cárdenas, el sistema que emite los turnos para realizar trámites en la Agencia estaba “sobresaturado” a causa del ataque informático y varios problemas en la programación del sistema.

“Hicimos un reseteo para eliminar muchos turnos que estaban separados por tramitadores, después de eso la espera se redujo de ocho meses a, aproximadamente, tres meses en algunas agencias, no en todas, eso también es importante recalcar. Es un tiempo de reducción considerable”, detalla Cárdenas y espera, según la estrategia a implementar, que los procesos para renovar los permisos de conducir se regularicen a finales de 2022.

Si sabían que había retraso por pandemia, tenías que haber actuado con tiempo, no ahora. Sonia, usuaria del Registro Civil.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó a EXPRESO que, hasta abril de 2022, la entidad tiene 135.900 turnos pendientes por atender. De esta cifra, el 90 % son usuarios que necesitan renovar el documento caducado, en su mayoría, en 2021.

En cuanto a los distintivos vehiculares, la entidad informó que se ha abastecido de material para concluir la elaboración y entrega de las placas vehiculares rezagadas desde 2018 hasta diciembre de 2021. Para el año en curso, a decir de Cárdenas, se prevé adquirir material para cubrir la demanda de ese años. Además de coordinar con los Gobiernos Autónomos tipo A para que asuman esta competencia.