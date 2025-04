El año de medicina rural enfrenta a los recién graduados a un Ecuador violento

Los recién graduados esperan en el año de salud rural -requisito obligatorio para ejercer su profesión- poner en práctica lo aprendido. Pero, para un grupo, las experiencias que viven fuera de su ciudad de origen son traumáticas. Extorsiones, robos, disparos y temor al sentirse blanco de criminales les hacen pedir que el Ministerio del ramo les tome en serio.

¿Cuál es la situación de quien ejerce el año de medicina rural?

Roberta Cedeño preside la Asociación de Médicos Rurales del Ecuador (Anamer). Ella nació en San Vicente, Manabí, pero estudió en la Universidad de Guayaquil. Pasó su año de salud rural de enero a diciembre del 2024 en Paján. “Si no fuera obligatorio, nadie elegiría ir a trabajar en zonas como esas”.

Sin embargo, ella sostiene que urge que las autoridades les garanticen seguridad, para brindar el servicio. Tiene testimonios de colegas que han sido heridos de bala, asaltados, golpeados, contactados por motociclistas que les piden dinero a cambio de ‘protección’, los extorsionan por mensajes telefónicos y otros que viven con el miedo, pero no obtienen una respuesta.

Lo que dice el Ministerio de Salud, según una normativa

El 14 de mayo del 2024, el guayaquileño Steven Aguirre, de 25 años, murió, camino al centro de salud en El Empalme, en donde trabajaba como médico rural. Conducía su vehículo e intentó evitar un secuestro.

El 4 de junio, el Ministerio de Salud (MSP) emitió el memorando Nro. MSP-MSP-2024-0664-M, que establece que el profesional de la salud que en su año de salud rural sea víctima de extorsiones, secuestros o intentos de secuestro deberá denunciar en la Fiscalía con evidencias (fotos, videos, chats, etc.). Y enviar todo eso al Director Distrital de Salud, que en 48 horas deberá responder al pedido de cambio de plaza o itinerancia. Mientras se puede tomar días con cargo a vacaciones.

Pero, la titular de Anamer comenta que algunos de los enfermeros, obstetras, odontólogos y médicos rurales no tienen respuestas en 48 horas ni en un mes. Y el riesgo se mantiene en toda la Costa, por lo que varios han desistido de hacer su año de salud rural, lo postergan, al salir del país o incluso prefieren la sanción, por abandono, que los deja en el limbo por dos años.

El médico, asambleísta y exministro, Camilo Salinas, le da la razón. “Los médicos rurales son un pilar fundamental del sistema de salud. El 70 % de centros son parte del primer nivel de atención. Sin ellos, el sistema se caería”, dice y también que los gobernadores, policías y militares deben organizarse y ayudar a brindar el servicio. Aunque dice que solo en Los Ríos hay más de 120 centros de salud. Anota que al parecer, los criminales tienen un tarifario para extorsionar a los rurales y profesionales de planta.

Los testimonios

Ernesto (nombre protegido), de Cuenca, debía cumplir su año rural de septiembre 2024 a agosto 2025, en una parroquia de Babahoyo. La víspera a su primer día de trabajo fue con sus padres a instalarse en una pieza de hotel. No les abrían, les contaron que en los días previos habían asesinado al dueño, por no querer pagar ‘vacunas’. Con ese antecedente, al siguiente día, se incorporó al centro de salud, en donde era el único de la Sierra. No completó ni un mes, cuando al volver de cenar, dos motociclistas lo interceptaron y le llamaron por sus nombres y le hicieron un recuento de sus movimientos en Los Ríos, sabían todo. Le pidieron USD 100 semanales, para no matarlo.

Él colocó la denuncia, hizo el pedido al MSP y pasó una semana sin respuesta. Volvió a Cuenca y contrató un abogado. Así, al mes, logró el cambio de plaza, a la Sierra, pero aún se siente atemorizado, va al psicólogo.

El MSP no aceptó un pedido de entrevista de EXPRESO, para hablar sobre las amenazas en el año de salud rural. Dijeron que las denuncias las recibe la Fiscalía, que obviamente no tiene desagregados los casos. Los colegios médicos tampoco tienen mayor información, el de Los Ríos reiteró que la inseguridad es un problema del gremio, no solo de los rurales.

Mientras tanto, también en Babahoyo, otra profesional de Guayaquil, que empezó su labor en enero, recibió un mensaje de WhatsApp. Le dijeron que son de una banda criminal y que debía “colaborar con USD 500”, caso contrario, sabían que tenía una hija... A una médica, que trabaja varios años en el centro, le pidieron más de USD 2.000. Tras el trámite le cambiaron a un lugar que queda a cinco minutos del sitio en donde fue amenazada, en varias ocasiones.

Las opiniones

El abogado José León contó que ha recibido a varios profesionales que cumplían su año de salud rural y enfrentan amenazas y agresiones. Solo con uno interpuso una acción de protección con medidas cautelares, en contra de una unidad de salud, en Los Ríos, para que le permitan cambiarse de plaza. Se queja porque el MSP al no cumplir con los tiempos para el traslado, “no garantiza la seguridad y la vida”.

Leonardo Bravo, director ejecutivo de la Asociación de Facultades de Medicina del Ecuador, recordó que el año de salud rural es un requisito, pero más que nada constituye un aporte a la comunidad, que les permite desenvolverse de modo profesional. Se hace en países como Colombia, Perú y Chile. Cree que el Estado debe garantizar la seguridad y también reorientar el concepto del año rural, que se implementó en agosto de 1970.

Otras historias

Una joven imbabureña, que pide la reserva de su nombre, sufre más que nada cuando una vez por semana hacen visitas extramurales, es decir casa por casa en Los Ríos. Caminan unos 30 minutos entre cada propiedad, en busca de pacientes enfermos o en campañas de vacunación. Al final del año rural deben presentar informes, con evidencias, de 30 % de trabajo en esta modalidad. Empezó en enero y ya fue asaltada, junto a su compañero odontólogo, en una de esas salidas. Les apuntaban con pistolas y les decían que los matarían.

Pero lo que más le asustó es que a uno de sus amigos, que labora en un centro de salud cercano, le dispararon “por sapo”, solo por llegar a la tienda en medio de una balacera.

En noviembre del 2022, en Esmeraldas, le pasó algo similar a la obstetra Marcela. Luego la visitaron inclusive en la casa, en donde se quedaba; le dijeron que eran de Los Tiguerones. Su director distrital no la apoyó, tuvo mucho miedo y regresó a su ciudad, Guayaquil. En septiembre 2025 cumplirá la penalidad que le impusieron. Otra vez tendrá que escoger una plaza, con temor. Y así enfrentar todo una vez más.

Cifras

Cada año entre 9.000 y 11.000 profesionales hacen el año de salud rural, según datos del MSP del 2024. Ganan 986 dólares al mes, sin descuentos.

