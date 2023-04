Andrés Seminario fue el tercer secretario de Comunicación de Guillermo Lasso. El exfuncionario aceptó un diálogo con EXPRESO para hablar de lo que hizo, lo que no hizo y por qué no lo pudo concretar.

- Cuando escuchó al presidente decir hemos fallado en comunicación, ¿qué pensó?

- Que debía dar un paso al costado, que sentía que los resultados que estábamos obteniendo, al menos en mi gestión, no satisfacían sus expectativas.

- ¿Solo por la expresión o hubo alguna pista que lo lleve a suponer que algo iba a pasar?

- Qué buena pregunta. Había presentado mi renuncia en dos oportunidades porque había diferencias conceptuales en cómo desarrollar la comunicación del Gobierno y de la Presidencia con el señor presidente. Siempre insistí en que debíamos preocuparnos de comunicar las cosas positivas e incluso las negativas en términos de cómo le afectan al ciudadano, porque para mí el ejercicio de gobierno requiere de comunicar, pero en términos de servicio a los ciudadanos. Siempre estuvo ese eje transversal en las recomendaciones que hacía y en más de una oportunidad tuvimos una diferencia respecto a que sí era importante qué comentar y qué era menos importante comentar como para la suerte de jerarquizar los contenidos. La tercera vez que tuvimos el desencuentro fue en esta entrevista producto de que habíamos pasado el fin de semana hablando de los contenidos que deberíamos desarrollar en la entrevista. Ya cuando estos contenidos no se desarrollaron y más bien el presidente dijo hemos fallado en la comunicación, entendí que el desencuentro era insalvable.

- Menciona tres desencuentros. ¿Qué lo llevó a presentar la renuncia dos veces?

- Una situación muy parecida a la última, el que hubiésemos estado trabajando sobre líneas argumentales vinculadas a esta necesidad de entender que el héroe de la historia de un país es el ciudadano, la diferencia entre hablar de hechos de importancia para la gente o de importancia para el Gobierno. Al final del día la gestión de un gobierno pasa por tratar de generar la mayor cantidad de bienestar hacia los ciudadanos. Entonces ya habíamos tenido esas conversaciones en donde conceptualmente planteábamos formas distintas de ver la comunicación.

- ¿Qué obstaculizó concretar las recomendaciones que hizo?

- Creo que la diferencia importante está en las creencias. Hechos y creencias son dos cosas distintas. Cuando usted tiene una creencia muy arraigada y le presentan unos hechos, dice su creencia que para cambiar su forma de pensar pasa por todo un proceso que generalmente lo que hace es que reafirma su creencia. Por ejemplo, en más de una oportunidad el punto de vista técnico era mediemos la comunicación de otra manera, con encuestas, casi como las de satisfacción del cliente en una marca. Teníamos toda una batería de herramientas que medíamos si la aguja se movía hacia positivo o a negativo, ese es un hecho frío. A pesar de tener los hechos que demostraban que cada vez que hablábamos cosas que importaban a la gente la aguja de la popularidad subía tuvimos estos desencuentros y como resultado final dos casos: la entrevista a Estefy, con Juan Carlos Calderón o con Milton Pérez. Cuando analiza los contenidos de la entrevista tiene momentos en donde se habla de lo que le importa a la gente, pero la mayoría del tiempo el discurso y argumentos iban por otra vía.

- Entonces, los desencuentros eran con el presidente.

- Bueno, en esos ejemplos que le he dado él fue el vocero directamente, así es. Jerárquicamente hablando él era mi jefe, yo podía darle las recomendaciones con base a los estudios, a las encuestas y a las herramientas que digo, pero la decisión final siempre fue de él.

- Es decir, si no hay un viraje desde la autoridad superior tampoco se conseguirán buenos resultados.

- En temas de comunicación no, probablemente.

- Ahora que está fuera del Gobierno, ¿cuáles cree que son las fallas que comete el presidente, no el Gobierno, en materia de comunicación?

- Es una muy buena pregunta y preferiría pasar a la siguiente porque creo que para construir debo hacer el análisis desde la perspectiva de procesos y no desde las personas.

- ¿Cree que el juicio político va a prosperar?

- Esperaría que no por la institucionalidad de la República. En la práctica, Ecuador no deja de sorprenderme.

- Con el arribo de Sebastián Corral a la Secretaría de la Administración, ¿hubo alguna interferencia en el tema comunicacional que dirigía?

- Solo puedo darle un caso en particular, la entrevista a Ecuavisa que generó el comentario que me llevó a presentar mi renuncia no la coordiné yo, no la coordinó la Secretaría de Comunicación, la coordinó la Secretaría de la Administración. Ya entonces, la respuesta es que sí.