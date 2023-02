Destacó su campaña transparente y de propuestas que no pudo ser empañada por denuncias que quisieron enlodarle y salpicarle

Cerca de tres minutos demoró el candidato a la Alcaldía de Quito Andrés Páez quien acudió a la junta 17 del Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba. Optimista llegó Páez. Dijo que el pueblo de Quito ha tenido tiempo suficiente para meditar su voto "hoy es un día especial para la ciudad, 12 años de abandono, de descuido de nuestra capital hacen que la gente reaccione y que ahora diga bueno, no más de lo mismo".

Reivindicó que la gente de Quito tenga ahora la "opción de darle un cambio, darle un giro a esta historia de fracaso, de frustraciones", dijo.

Alentó a todos a votar para que su voluntad sea expresada y que Quito pueda volver por su esfuerzo. Expresó que tiene optimismo ante la posibilidad de salir adelante, de dar un giro a la situación que afronta la ciudad. Destacó que cree que la gente aprecia una campaña limpia, solamente de propuestas. "No me he referido absolutamente a nadie, ni siquiera a los canallas perdedores que quisieron salpicarme, enlodarme, ha sido una campaña absolutamente limpia en nuestra parte", añadió.

En este domingo hará deporte, estará con la familia y por la tarde recibirá resultados con un reducido grupo de simpatizantes. Invitó a los indecisos y a quienes no pensaban acudir a votar que lo hagan.