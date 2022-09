Ayer fue su última sesión como concejal de Guayaquil. Es su segunda participación electoral. Quiere dar el salto a la Prefectura del Guayas luego de su paso por el Concejo de Guayaquil. Andrés Guschmer ahora camina de la mano del movimiento Renovación Total, tras alejarse de las filas socialcristianas. Visitó las instalaciones de Diario EXPRESO para bosquejar su plan. Su legado de estos cuatro años de servicio público, asegura, fue impulsar el deporte en una ciudad que aún no ve solucionados del todo problemas como la movilidad, la inseguridad, las multas fantasmas en vía a la costa, la falta de transversales en dicha vía, el caso de las vallas publicitarias y otros temas que abandera EXPRESO.

Francesco Tabacchi: “El dragado es importante, pero no es una urgencia” Leer más

- En varias ocasiones fue consultado por este Diario en calidad de concejal sobre problemas de la ciudad y en muchas guardó silencio. ¿Por qué?

- Las veces que me contactaron puntualmente y de manera directa a mí, cuando respondí tuvieron respuestas concretas sobre temas concretos. Hay otros aspectos en los que creería, sobre todo por el enfoque periodístico, que eran temas que involucraban mucho más la decisión o el accionar de la alcaldesa (Cynthia Viteri). Hay muchos aspectos que estaban ajenos a mi función.

- Pero el concejal es el primer fiscalizador de la alcaldesa y muchos mantuvieron silencio sobre las indagaciones fiscales o reportajes de este Diario...

- Comprendo que para ustedes podría ser llamativo. Lo único que puedo asegurarles es que esto no se trataba de una estrategia colectiva, ni obedecer una orden. Voy a ser muy honesto: había momentos en los que no me llegaban los mensajes. No me llamaban. No contestaba. Pero en muchas ocasiones, la información que ustedes solicitaban no pasaba por el Concejo y lo que yo hacía era pedir información y me decían “Después te vamos a pasar” y eso no llegaba. A veces sí.

- ¿Tuvo alguna orden superior de no responder a EXPRESO?

- Jamás.

- ¿Obstaculizaron sus respuestas no dándoles la información necesaria?

- No. Me puedo sentir tranquilo en mi carrera profesional y política: nunca me bajaron una línea. Siempre se nos permitió actuar con libertad.

- Un tema que matizará la campaña por la Prefectura del Guayas es el dragado. ¿Qué hará con la obra en caso de llegar al cargo?

- El dragado es una obra importante, pero no es urgente. Hay muchas otras urgencias, según la gente dice. Me consta que lo dicen. En la construcción de nuestro plan de gobierno he conversado con más de 2.000 personas en todos los cantones y el dragado no aparece entre las prioridades. No se lo puede descartar, pero habría que preguntar si los recursos y el tiempo eran los más adecuados.

La principal diferencia con otros candidatos es que venimos a proponer una renovación total a los ciudadanos.

- ¿Entiendo que paralizaría el proceso?

- Hay que analizarlo. No solo el proceso. Lo que queremos es trabajar el plan de gobierno en virtud de las urgencias y necesidades de la gente.

- ¿Cuáles sí son las urgencias?

- No es un tema de lo que nosotros consideramos que sean las urgencias... No es tema de dónde yo quiero trabajar, sino en dónde la gente pide ser atendida, y estos aspectos son marcados: el desempleo, la corrupción y la inseguridad.

- Pero si nos ceñimos a lo que estrictamente dice el Cootad, poco o nada puede hacer un prefecto en estos aspectos...

- No creas. Acá lo que tenemos que hacer es mostrar que existe una manera distinta con la que queremos construir esta Prefectura participativa, inteligente. Existen ocho competencias marcadas. La gente pide seguridad en lugar de caminos vecinales. Una de nuestras propuestas es impulsar la construcción de una escuela de policías provinciales.

Parecería que el proceso del dragado es transparente. Con el pasar del tiempo veremos si lo es o no lo es.

- Al hablar de la inseguridad en la zona rural es casi inevitable hablar del porte de armas...

- Estoy a favor...

- ¿En la zona rural?

Las papeletas y documentos para las elecciones de 2023 tendrán tres niveles de seguridad Leer más

- En general, con procesos que certifiquen que cada persona está capacitada para portar un arma de fuego.

- ¿Como una respuesta a la inseguridad?

- Como una respuesta a lo que está sucediendo ahora. No te diría que será mi postura eterna. Hoy, estás parado en un semáforo y el ladrón que se acerca a tu carro sabe que no tienes arma. Te puede asaltar con la mano metida en la chompa. (El permiso de porte de armas sería para) Personas que puedan superar las pruebas que lo certifiquen. A lo mejor sirve no solo en las zonas rurales.