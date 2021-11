Hablar de "Among Us" es hacerlo de uno de los juegos más adictivos y divertidos que hay en la actualidad, un título publicado en 2018 para PC y dispositivos móviles, y que en 2020 llegó a Nintendo Switch, y que se hizo viral durante el confinamiento de 2020 gracias a los numerosos "streamers".

La llegada del popular "Among Us" a consolas de última generación; la sexta entrega de la saga "Halo"; la ciencia ficción y el mundo espacial de "Chorus"; y la acción mezclada con unos gráficos muy cuidados de "Solar Ash" hacen de ellos los videojuegos más esperados del mes de diciembre para poner así el broche a 2021.

Hablar de "Among Us" es hacerlo de uno de los juegos más adictivos y divertidos que hay en la actualidad, un título publicado en 2018 para PC y dispositivos móviles, y que en 2020 llegó a Nintendo Switch, y que se hizo viral durante el confinamiento de 2020 gracias a los numerosos "streamers" que decidieron subir y hacer directos de sus partidas en Twitch o Youtube.

Su modo de juego multijugador para cuatro y hasta quince jugadores en línea y su simple mecánica de tratar de "cazar" a los impostores dentro de un grupo de tripulantes a bordo de nave espacial han sido las claves de un éxito que ha propiciado que dos gigantes de la industria como son Microsoft y Sony hayan decidido lanzar su versión propia, el 14 de diciembre, para PS5, PS4, Xbox Series y Xbox One.

Otro de los títulos destacados que saldrán al mercado el próximo año es "Halo Infinite", la sexta entrega de esta popular saga de disparos en primera persona, acción y ciencia ficción exclusiva de Microsoft, que saldrá al mercado el día 8 para Xbox Series, Xbox One y PC con un motor gráfico más potente (Slipcase), una iluminación más realista y gráficos en 4K y 60 FPS (frames por segundo).

"Solar Ash" es otro de los juegos que más expectativas ha creado antes de acabar el año, una aventura de acción, misterio y plataformas para PS5, PS4 y PC, que verá la luz el día 2 de diciembre y no dejará indiferente a nadie, sobre todo, por los gráficos tan cuidados y tan singulares que trae consigo.

También a principios de mes saldrá al mercado "Chorus", un videojuego de combate espacial que también atrapará al usuario con unos gráficos muy potentes, el misterio de sus escenarios, la adrenalina de sus emocionantes batallas a bordo de naves espaciales y también por el peso que le han dado a la historia que lleva detrás.

Pero además, diciembre depara otras importantes novedades como una versión para dispositivos móviles (iOS y Android) de uno de los juegos de horror de supervivencia más emblemáticos de los últimos años como es "Alien Isolation"; además de una expansión del "Final Fantasy XIV" para PS5, PS4 y PC bajo el título "Endwalker".

Para los amantes del terror, "Five Nights at Freddy's: Security Breach" (PS5, PS4 y PC) es uno de los lanzamientos más llamativos de este género; y para los que prefieren el misterio, "Twelve Minutes" y "Alfred Hitchcock: Vértigo" (ambos para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch y PC) son dos thrillers psicológicos que prometen tensión, emoción y diversión a partes iguales.

De acción y plataformas llegan también "Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth" (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch y PC) y "Aeterna Noctis" (PS4, Xbox One y PC); y para los que disfrutan de la adrenalina al volante llega "Gear Club Unlimited 2", un exclusivo de Switch que vio la luz por primera vez en 2018 y que ahora sale también para PS5, PS4, Xbox Series y Xbox One.

"Disney Magical World 2: Enchanted Edition" es un juego muy a lo "Animal Crossing" (simulador de vida) pero que combina personajes y universos de la factoría Disney. Este título saldrá el 3 de diciembre en exclusiva para Switch.

Por otra parte, uno de los juegos más populares también de este dispositivo de Nintendo, "Ever Forward", sale ahora el día 7 también para Xbox One, Xbox Series, PS4 y PS5.

Otros juegos que se publicarán el próximo mes serán: "Grim Dawn", un juego de rol y acción ambientado en un mundo postapocalíptico (Xbox One); "Rune Factory 4", un simulador de granja y rol japonés de fantasía que ya salió para Switch el año pasado y que llega ahora para PS4, Xbox One y PC; tres juegos de acción para PC como "The Jungle", "Thymesia" y "Syberia: The World Before"; y otro para PS4 y Switch: "Sol Cresta".

Finalmente, "Loop Hero" saldrá a la venta como un juego de rol clásico para PC y Switch; y "The Gink" será el último juego de acción y aventuras ambientado en un planeta alienígena exclusivo de Microsoft (Xbox Series, Xbox One y PC).