Amenazas de muerte tras la apelación en uno de los casos que tumbó investigaciones fiscales

De tumbo en tumbo. En menos de 48 horas, veinte personas (naturales y jurídicas) que fueron procesadas en cuatro casos de connotación pública, por diferentes delitos, salieron airosas con la justicia.

Tribunal Penal dispone a la Policía el traslado a juicio de exfuncionarios del IESS Leer más

Pablo Romero, exdirector de la Secretaría de Inteligencia (Senain); Abdalá Bucaram Ortiz, expresidente de Ecuador; el empresario Daniel Salcedo, entre otros, fueron absueltos por diferentes jueces, en distintos procesos penales que se abrieron en contra de ellos. En algunos, se determinó que no existía delito y por ende responsabilidad de los investigados.

En todos, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que apelará esas decisiones, que se dieron entre el pasado jueves 15 y viernes 16 de julio. Este lunes 19 de julio de 2021, tras hacerlo físicamente en el caso de tráfico de bienes patrimoniales que involucra al expresidente Abdalá Bucaram, vino una alerta.

Mediante un comunicado, la FGE advirtió de las acciones legales que ha emprendido ante las amenazas que habría recibido el agente fiscal que lleva ese expediente. Según se indicó, las amenazas llegaron luego de que el funcionario presentara la apelación por escrito al auto de sobreseimiento que favoreció al exmandatario, el pasado viernes 16 de julio de 2021. Ocurrió tras la culminación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde el fiscal Eduardo Díaz expuso un dictamen acusatorio con los resultados de la investigación sobre el hallazgo de 20 figuras ancestrales encontradas en la casa del expresidente, tres de ellas auténticas.

La Fiscalía sufre otro revés en investigación contra Abdalá Bucaram Leer más

#ATENCIÓN | Ante las amenazas recibidas por el agente fiscal que lleva el caso por presunto tráfico de bienes del patrimonio cultural que está involucrado Abdalá B. O., luego de presentar la apelación al auto de sobreseimiento a favor del ex Mandatario, #FiscalíaEc informa ⬇️ pic.twitter.com/BLA0cl4wXS — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 19, 2021

“En este proceso no se ha demostrado la forma ilícita de cómo lo adquirió, hay que tomar en consideración que las piezas:la 1, la 21, la 22 que son consideradas como piezas arqueológicas, no se encuentran controladas por el Estado Ecuatoriano, no se encuentran puestas en un inventario. No están inventariadas, entonces esta no fue robada. No existe tampoco una denuncia (...)”, señaló el juez Juan Carlos Terán, de la Unidad Judicial Penal Norte 1 de Guayaquil, en su resolución, donde levantó todas las medidas cautelares que pesaban en contra de Bucaram.

La Fiscalía mencionó que luego de presentar por escrito la impugnación a la resolución judicial, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada y Trasnacional que lleva el caso comenzó a recibir una serie de llamadas y mensajes de audio donde le advertían que iban a atentar en contra de su vida.

Los oídos sordos a órdenes judiciales Leer más

“Te tenemos rastreado (...) sabemos todo de ti (...) nos metiste presos a los policías (...) cogiste la avioneta (...) ya sabes te vamos a reventar la cabeza (...) la mafia te va a demostrar que con la mafia no se juega”, reveló la Fiscalía parte de los mensajes que recibió el fiscal, a quien se ha dispuesto todas las medidas de seguridad para salvaguardar su vida.

A través de su cuenta de Twitter, la fiscal Diana Salazar expresó su rechazo a las amenazas proferidas al agente investigador.

“Como sociedad no podemos tolerar ningún intento de amedrentamiento a los agentes fiscales. Hago un firme llamado a las demás instituciones del Estado y del eje de Justicia para condenar frontalmente estas prácticas mafiosas y luchar porque prevalezcan la verdad en todos los casos”.

Como sociedad no podemos tolerar ningún intento de amedrentamiento a los agentes fiscales. Hago un firme llamado a las demás instituciones del Estado y del eje de Justicia para condenar frontalmente estas prácticas mafiosas y luchar porque prevalezca la verdad en todos los casos. https://t.co/jLXoK1nI54 — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) July 19, 2021

Tribunal Penal de El Oro ratifica la inocencia de los hermanos Salcedo Leer más

Los casos

Caminito

El 15 de julio, por voto de mayoría un tribunal de la Corte Nacional de Justicia señaló que no existe delito, sino una infracción administrativa en el caso que involucró a Pablo Romero, exsecretario de la Senain, y otras tres personas.

Salcedo

La noche del jueves 15 de julio, un Tribunal Penal de El Oro ratificó la inocencia de los hermanos Daniel y Noé Salcedo; además de otros ocho procesados (seis empresas) dentro del proceso de lavado de activos.

Pablo Romero es declarado inocente de peculado Leer más

Los choneros

El viernes 16 de julio, jueces de Manabí ratificaron la inocencia de siete personas (dos de ellas jurídicas), presuntamente vinculadas a la banda de Los Choneros, en un proceso por enriquecimiento privado.