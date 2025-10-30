Alias Kiko, presunto jefe de sicarios de Los Tiguerones, fue capturado en Santa Lucía

El presunto jefe de sicarios de Los Tiguerones estaría implicado en secuestros, extorsiones y microtráfico

Alias Kiko fue capturado en Santa Lucía, Guayas, durante un operativo del Bloque de Seguridad con apoyo militar.

Winter Gilmar Burgos Villamar, alias Kiko, señalado como jefe de sicarios del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones, fue capturado en Santa Lucía, Guayas, durante un operativo del Bloque de Seguridad con apoyo de inteligencia militar.

La intervención se realizó en el sector Bermejo de Abajo, donde efectivos del Ejército ecuatoriano aprehendieron al sospechoso, vinculado a delitos de secuestro, extorsión y microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Incautan armas y municiones durante el operativo en Guayas

Durante el operativo se incautaron armas de fuego, alimentadoras, municiones y cartuchos, elementos que refuerzan las investigaciones sobre su presunta participación en actividades delictivas.

Este operativo se suma a una serie de acciones recientes en Guayas, donde las fuerzas del orden han intensificado la presión sobre grupos como Los Tiguerones, Los Choneros y Los Lobos, en el marco del estado de excepción.

