Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Alias Kiko fue capturado en Santa Lucía, Guayas, durante un operativo del Bloque de Seguridad con apoyo militar.
Alias Kiko fue capturado en Santa Lucía, Guayas, durante un operativo del Bloque de Seguridad con apoyo militar.CORTESÍA

Alias Kiko, presunto jefe de sicarios de Los Tiguerones, fue capturado en Santa Lucía

El presunto jefe de sicarios de Los Tiguerones estaría implicado en secuestros, extorsiones y microtráfico

Winter Gilmar Burgos Villamar, alias Kiko, señalado como jefe de sicarios del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones, fue capturado en Santa Lucía, Guayas, durante un operativo del Bloque de Seguridad con apoyo de inteligencia militar.

La intervención se realizó en el sector Bermejo de Abajo, donde efectivos del Ejército ecuatoriano aprehendieron al sospechoso, vinculado a delitos de secuestro, extorsión y microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Te invitamos a leer | Un respiro frágil llega a Durán tras la intervención militar

Incautan armas y municiones durante el operativo en Guayas

Durante el operativo se incautaron armas de fuego, alimentadoras, municiones y cartuchos, elementos que refuerzan las investigaciones sobre su presunta participación en actividades delictivas.

Estudiantes asesinados en El Oro

Terror en colegios: adolescentes en la mira del crimen organizado en Pasaje y Machala

Leer más

Este operativo se suma a una serie de acciones recientes en Guayas, donde las fuerzas del orden han intensificado la presión sobre grupos como Los Tiguerones, Los Choneros y Los Lobos, en el marco del estado de excepción.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Consulta popular 2025: ¿Cuándo empieza en firme la campaña por el SÍ y el NO?

  2. Trabajadores de ECUA TV: Así fue el secuestro y rescate en Los Ríos

  3. Fatal accidente de tránsito en la Ruta Viva deja tres fallecidos: Hay cierres viales

  4. Alias Kiko, presunto jefe de sicarios de Los Tiguerones, fue capturado en Santa Lucía

  5. Encapuchados armados asaltan una chiva en el suroriente de Quito

LO MÁS VISTO

  1. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  2. Salario básico en Ecuador: ¿Cuándo se define el aumento para el 2026?

  3. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  4. Rescate exitoso de trabajadores de ECUA TV secuestrados en Los Ríos

  5. Fernando Cornejo: los cuatro cargos que ocupa en el Municipio de Guayaquil

Te recomendamos