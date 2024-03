Alexandra Castillo pedirá al CAL revisar presuntas amenazas a su alterno

Alexandra Castillo, legisladora de Construye, indicó que ni ella ni su alterno Francisco Díaz han recibido una notificación sobre la expulsión que el movimiento político anunció.

Construye informó de la expulsión de Díaz el 29 de febrero, por votar a favor de la censura y destitución de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura por incumplimiento de funciones.

Pero este 5 de marzo, Castillo explicó que el miércoles, 28 de febrero, que inició el tratamiento del juicio político en el Pleno, tuvo un percance de salud y esa tarde se principalizó a Díaz para que participe en la sesiones del 29.

Castillo hizo un alcance y Díaz participó en el Pleno. "Él da su voto a opinión propia y dice que el vocal y exvocal de la Judicatura están siendo cuestionados por tres puntos y da su razonamiento. No tuvo ninguna directriz", aseguró.

Además, aclaró que en la reunión de la bancada no se fijó ninguna postura sobre votar en contra o en abstención. "Por ende, no tuvo ningún direccionamiento". El voto de Díaz no significó el apoyo porque ya se alcanzaron los 92 votos cuando él procedió a votar, según Castillo.

Agregó que Díaz habría sido agredido verbalmente por ciertos compañeros que le provocó un quebranto de salud, "teme por su vida porque han sido amenazas muy fuertes". Por eso, pedirá informes al policlínico de la Asamblea y solicitará el video de la sesión para ponerlos en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL). "No podemos permitir agresión entre compañeros y asambleístas de la misma bancada".

Recalcó que ni ella ni Díaz han recibido ninguna notificación por parte de la Comisión de Ética de Construye porque éste se encuentra reformando los estatutos

"El asambleísta alterno ya fue notificado, él está separado de la bancada. Castillo continúa con nosotros", afirmó el jefe de bancada Camilo Salinas.

