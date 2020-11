Alecksey Mosquera se disculpó en el caso Odebrecht por el que fue sentenciado

"Como hombre de bien que soy, procedo a ofrecer disculpas públicas tal como establece la sentencia", escribió Alecksey Mosquera, ex ministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa , en una hoja que portó a su llegada a la Corte Nacional de Justicia.

Pasadas las 11:00 se efectuó el acto de disculpas públicas establecido en la sentencia que impuso cinco años de cárcel a Mosquera por el delito de lavado de activos en la trama de corrupción de Odebrecht.

El juez, Iván Saquicela, instaló el acto. Todos se pusieron de pie. En la sala de audiencias ubicada en el mezzanine se encontraban también el procurador Íñigo Salvador y la fiscal Diana Salazar. Mosquera dijo que había acudido a la Corte para cumplir con el mandato de la sentencia. Señaló que antes de ofrecer disculpas públicas quería dejar en claro que se declaró culpable en las siguientes circunstancias.

Mosquera señala que es la segunda vez que va a pedir disculpas públicas, pues asegura que ya lo hizo en el juicio. pic.twitter.com/m4I3tMJ6BF — Diario Expreso (@Expresoec) November 25, 2020

"Estaba privado de libertad. El proceso se llevó sin mi conocimiento en la etapa de indagación. La prensa dio por sentado que recibí dinero por el contrato Toachi Pilatón sabiendo que ese contrato fue adjudicado un año antes de mi gestión", indicó. Agregó que en la sentencia no se especifica el origen ilícito de los recursos y recalco que no fueron fondos públicos. "En estas circunstancias y con pésimo asesoramiento jurídico me declaré culpable", destacó. Es la segunda vez que ofrece disculpas. La primera fue en el juicio.