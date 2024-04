El alcalde de Balzar aún espera custodia

Los 65 casquillos recogidos en la vivienda del alcalde de Balzar, Luis Meza, son analizados por la policía luego de que sufrió un atentado la madrugada del miércoles 27 de marzo. Su vivienda fue baleada.

Todas las personas que llegaron al Cabildo a laborar o hacer trámites son revisados minuciosamente desde el 28 de este mes. Actualmente Meza solo es acompañado por uniformados del servicio preventivo de forma provisional por lo ocurrido. Pero no cuenta con policías permanentemente, ya hizo la solicitud en la Gobernación del Guayas.

“Lamentablemente es un trámite que tengo que seguir el debido proceso que demora entre 15 a 20 días, para tener una repuesta a nuestra solicitud del resguardo policial, esperamos Dios mediante tener este resguardo y que esta situación no trascienda y no siga avanzando, ya que Balzar es un poco tranquilo, pero esta vez me tocaron a mí”, recalcó el alcalde.

El alcalde Galo Meza confirmó a EXPRESO que el día del atentado no estaba en su domicilio y solo se encontraba su esposa y su hijo de 15 años. “Jamás he recibido llamadas de extorsión o amenazas, estamos a la espera de que la policía determine por qué fue el atentado, confío en ellos porque no tengo en quién más confiar”.

Proceso. La demora del trámite de custodia es una de las críticas de las autoridades locales que han sido víctima de los atentados.

Hace 10 días le llegó un correo electrónico que manifestaba intentos de desestabilizar la alcaldía, “yo no presto atención a personas que no se identifican y por eso pasó desapercibido este correo”, comentó.

Alfonso Montalván Cerezo, alcalde de Vinces y presidente regional de Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), hizo un llamado al Gobierno Nacional, para que se ponga mano dura a estos actos de violencia que amenazan la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

“Exigimos acciones inmediatas para garantizar las actividades de las autoridades locales y de todos los habitantes”.

El teniente coronel Edison Rojas Suquillo, jefe del distrito policial de Balzar, expresó que horas antes al atentado, tres personas que no están identificadas llegaron al Municipio para hablar con el alcalde, pero no fueron atendidas. Se conoció que los disparos contra el domicilio de la autoridad fueron de pistolas, detalló el jefe policial.

