No sirvieron plantones, protestas, marchas y tomas de la carretera para que se tomaran medidas en Alausí. La montaña se les vino abajo en una desgracia avisada desde diciembre cuando aparecieron enormes grietas. La noche del domingo 26 de marzo se cumplió su más terrible pesadilla cuando toneladas de tierra arrasaron con más de 50 viviendas sepultando a familias enteras.

Alausí: Deslave arrasó con casas y atrapó a varios pobladores Leer más

Los llantos, lamentos, gritos y condolencias no devolverán a la vida a los 7 fallecidos que se registran hasta el momento y de los cuales solo 6 fueron identificados. Se estimaba, sin embargo, hasta las dos de la tarde de este lunes 27 de marzo que los muertos sobrepasaban los veinte.

Al menos 16 personas fallecieron e igual número resultaron heridas por el alud ocurrido el domingo en la ciudad de Alausí, cantón de la provincia de Chimborazo, según confirmó este lunes 27 de marzo, la Secretaría de Gestión de Riesgos.



Más detalles: — Diario Expreso (@Expresoec) March 27, 2023

Las tareas de búsqueda continúan. Luego de terminada la reunión del COE convocado por el gobernador de Chimborazo, Iván Vinueza, se determinó 72 horas para que la búsqueda continúe solo con fuerza humana y luego de este tiempo se autorizará la entrada de maquinaria.

“Lastimosamente no recibimos oídos a tiempo, desde meses atrás pedíamos ayuda, los estudios recién fueron entregados los primeros días de marzo", indicó Eduardo Llerena, habitante del cantón.

Familiares se lamentan hoy en la zona donde se presentó un deslizamiento de tierra, en Alausí (Ecuador). Efe

En eso coincide Carlos Vallejo Zurita. "Como alauseño, estoy bastante preocupado. Las autoridades cantonales hicieron un llamado a las autoridades provinciales y nacionales, que hicieron caso omiso, para ahora estar en esta tragedia tan grande. Perdimos grandes amigos y coterráneos", manifiesta y se le quiebra la voz al recordar a sus amigos que todavía -dice- están enterrados. "Los amigos de la familia Yánez son siete. Mi gran amigo Vidal Ruiz, y su familia; Washo Molina con su familia, mamá y suegro. Muchos han perdido la vida", asegura entre lágrimas. Aunque las autoridades no brindan cifras él hace cálculos por referencia de las personas que conocía.

En vigilia se mantuvieron los pobladores de Alausí para conocer el paradero y estado de salud de sus familiares que han desaparecido o han sido víctimas del deslave que se produjo el domingo. En la mañana de este lunes se pudieron dar cuenta de la magnitud del desastre.



Lee más: — Diario Expreso (@Expresoec) March 27, 2023

Alausí: "Alud afectó entre 30 y 40 casas", según el Gobernador de Chimborazo Leer más

Las calles de Alausí están llenas de personas que sacan sus pocas pertenencias y salen en lo que pueden, en el único camino de ingreso a la cabecera provincial, el tránsito está demorado, la vía es angosta y los vehículos deben ceder el paso.

Maria Coro era lavandera y vivía en el barrio el Calvario, cercano a donde se dio la tragedia. "Nos dicen que evaluemos. No tengo a nadie aquí. Mi hija vive en Chunchi. Me voy para allá, para precautelar la vida de mis hijas. Viendo lo que pasó ayer", expresa muy acongojada; en el sitio se queda su casa y sus animales de pastoreo. Era lo que poseía.

En la iglesia del cantón se encuentra la familia Zuña, su casa también quedó atrapada entre los escombros. "Anoche salimos y mi abuelita no quería, ya se quedó, pero algo me hizo regresar para convencerle, cuando caminábamos por las rieles hacia el refugio se oyó el derrumbe", relata la joven que ya no puede continuar, pues llora, su cuerpo tiembla y no puede mantenerse en pie por lo que paramédicos la retiran del sitio.

Las historias se repiten, al momento todas las autoridades tratan de llegar al sitio, como el presidente de la República, pero el clima y la espesa neblina hacen imposible su arribo.

Los habitantes de distintos barrios del cantón Alausí fueron alertados sobre el peligro que representaba para estas poblaciones las fisuras que empezaron a formarse en el suelo desde diciembre de 2022. Tres meses más tarde, la tragedia llama a la puerta.



Más datos: — Diario Expreso (@Expresoec) March 27, 2023

Deslizamiento en Alausí sepulta a un barrio entero: lo que se sabe de la tragedia Leer más

Muchos temen que el cantón quede en el olvido. "Ya no tenemos carretera, la vía es pésima, no pueden ingresar productos, peor sacar, la gente se va, qué va a pasar , esto es tragedia nacional", señala Manuel Palacios.

Otra de las preocupaciones es el agua potable, comienza a escasear y se necesita manguera de cuatro pulgadas. En diferentes puntos de Riobamba, Alausí, Chunchi, Quito y Guayaquil se han aperturado puntos de donación de vituallas para los damnificados que superan los 500.

DEBES SABER

A las 08:30 del 27 de marzo, el número de muertos según la Secretaría de Gestión y Riesgos era de 16, en el siguiente informe la cifra se redujo -sin explicación- a siete.