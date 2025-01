Aguiñaga sobre competencias retiradas: "la política no es para saldar disputas"

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica notificó oficialmente a la Prefectura del Guayas sobre el retiro de las competencias ambientales a la Alcaldía de Guayaquil. A partir de ahora, los trámites relacionados serán gestionados por la Prefectura, según informó la prefecta Marcela Aguiñaga en su cuenta oficial de la red social X.

Aguiñaga aclaró que esta transferencia de competencias no fue solicitada por la Prefectura, sino que recae sobre esta por mandato legal y recordó que ella gestionó la entrega cuando fue ministra. En un mensaje escrito en X, señaló que, como guayaquileña, lamenta profundamente la centralización de una actividad que ella misma descentralizó cuando fue ministra.

La prefecta también admitió que esta nueva responsabilidad implicará un proceso que demandará tiempo y recursos adicionales, los cuales no estaban previstos en el presupuesto. "Elaboraremos un cronograma a fin de minimizar el impacto en los usuarios", aseguró.

- Como guayaca, lamento… — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) January 16, 2025

Finalmente, Aguiñaga reiteró que su prioridad es el servicio a la ciudadanía, destacando que la política debe ser una herramienta para el bien común y no un espacio para resolver disputas personales.

Aguiñaga reacciona a la medida del Ministerio del Ambiente

“La competencia nos recae por ley, no porque la hayamos solicitado. Como guayaca, lamento profundamente que se centralice una actividad que yo misma entregué a los GAD cuando fui Ministra… Como Prefecta, debo decirles con absoluta franqueza que es un proceso que llevará tiempo y recursos adicionales que no tenemos, ya que es una actividad que no estaba prevista. Elaboraremos un cronograma a fin de minimizar el impacto en los usuarios. Lo he dicho y lo reitero: la política es para servir, no para saldar disputas. La prioridad es y debe ser la gente”.

