La inflación anual lleva ya 9 meses en terreno negativo, sin embargo, la mensual (por tanto la acumulada), va en sentido contrario: cuatro meses con alzas importantes. ¿Cuál será la tendencia a lo largo de este 2021?

El alza internacional del precio del petróleo y de las materias primas agrícolas tiene influencia, que en Ecuador (y en el mundo) ya se nota. Los derivados de los combustibles, los alimentos y la educación son los rubros que reflejan inflación positiva, de acuerdo con el informe inflacionario de abril, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Seguramente, los números no serán parecidos a los de 2020, dado que el desempeño económico, aunque podría no estar en los niveles esperados, será mejor que el año pasado.

En estos cuatro meses de medición se notan alzas en productos que tienen incidencia en el índice de precios, por ejemplo, gasolinas y diésel, viajes en avión, cremas para la piel y otros productos de cuidado personal, posgrados o educación inicial.

Los alimentos constituyen el 32,03 % de la canasta y representan el 22,45 % de la ponderación del índice. “Esta división es sensible a cambios en los precios por fenómenos climáticos, producción estacional. La inflación mensual del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas en abril fue de 0,13 %”.

Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, sostiene que es necesario ver si hay o no recursos para inyectar a la economía. “Si no se reactiva la demanda interna, los precios no van a subir, por lo tanto, van a seguir con una tendencia hacia abajo. Mucho depende de las fuentes de financiamiento que llegue a conseguir el presidente electo Guillermo Lasso”.

Se necesita una inyección de recursos y eso se lo puede lograr vía endeudamiento a través de organismos multilaterales, deuda interna o inversión nacional y extranjera que puedan reactivar la demanda para ir saliendo del proceso deflacionario.

El INEC detalla que en la canasta del IPC existen doce divisiones de consumo. Las tres que más incidieron en la inflación mensual de abril de 2021 son las siguientes: transporte (0,1830 %); educación (0,0657 %); y bienes y servicios diversos con una incidencia del 0,0457 %.

La división de Educación está formada por 9 productos y representa el 5,09 % de la ponderación de la canasta.

Larry Yumibanda reconoce que los bienes alimenticios y las bebidas no alcohólicas han tendido al alza justamente porque “no estamos en los mismos niveles de confinamiento que tuvimos por estos meses del año pasado”. Ya hay algo de consumo, “pero no es el que uno se proyecta a partir de este año”, resalta.

INGRESOS MENSUALES. Al analizar la estructura de la variación mensual de precios por regiones se aprecia que las ciudades de la Costa (0,45 %) mostraron variaciones mensuales superiores a las de la Sierra (0,24 %). Las ciudades con la variación mensual superior fueron Guayaquil, Santo Domingo y Ambato. El ingreso familiar mensual promedio de un hogar tipo (4 miembros con 1,6 perceptores), en abril de 2021 fue de $ 746,67.