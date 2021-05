Los acuerdos que dejan bajas en las organizaciones políticas

La Asamblea Nacional lleva apenas una semana de posesionada y el Gobierno ni siquiera toma posesión, pero los pactos y reacomodos ya van dejando bajas en las organizaciones políticas, pero también en las bancadas, y podrían venir más.

La inconformidad por los acuerdos alcanzados, y una supuesta falta de democracia interna en los partidos son las justificaciones más comunes de los que deciden ‘exiliarse’ en el independentismo.

Públicamente, el más golpeado hasta ahora es Pachakutik que perdió a su asambleísta por Guayas, Omar Cevallos, y esta semana al excandidato a la presidencia Yaku Pérez que no estaba dispuesto a llegar a acuerdos con CREO, pero tampoco con la alianza Unión por la Esperanza (UNES) o el Partido Social Cristianos (PSC).

La subcoordinadora del movimiento, Cecilia Velasque, reconoció ayer que podría haber más deserciones y atribuye este fenómeno a dos cosas: falta de disciplina de algunos militantes o gente que al no ser parte del proceso político utiliza a Pachakutik para alcanzar un puesto.

Pero no todos los virajes o abandonos son sonados como el del asambleísta César Rohon que dejó, luego de 25 años, la disciplina partidista del PSC por desacuerdos en el pacto que se ‘cocinaba’ con el correísmo y ahora es independiente.

Un fuente cercana al socialcristianismo le dijo ayer a EXPRESO que la razón del comunicado que lanzó el jueves ese partido, en el que acusaba de “prácticas deleznables” para sumar voluntades, es que el bloque mayoritario “se llevó” a una asambleísta que venía votando con ellos. “Con ella van tres”, señaló la fuente que pidió omitir su nombre.

Se trata de María Aquino Merchán que arrancó votando con el PSC y UNES por la candidatura a la presidencia de Henry Kronfle, pero el jueves de alineó a la moción de Pachakutik para conformar las comisiones y con su adhesión se alcanzaron los 70 votos. Este Diario buscó la versión de la asambleísta, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Para el analista político Giuseppe Cabrera esta suerte de “transfuguismo” se debe a un problema estructural provocado por un deficiente sistema de partidos que no se cambia ni con el método de asignación de escaños o la forma actual de los procesos de democracia interna.

“Hay varias reformas que se deberían producir. Por ejemplo, si esta vez votamos en plancha, debería quedar claro que la curul es del partido y no de las personas. Eso obligaría a renunciar a quien no esté conforme y no a engrosar las filas de los independientes, figura que ni siquiera está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dijo el analista.

Esta dispersión que no se había visto en los parlamentos pasados, en los que dominaba abrumadoramente el correísmo por lo que no necesitaba más adhesiones de las que tenía, hace pensar a las organizaciones políticas en ser más exigentes sobre a quién escogen como candidato en las futuras elecciones.

Yaku Pérez

El dirigente indígena considera que el acuerdo entre Pachakutik y el oficialismo no ha sido claro por lo que no augura resultados muy favorables. Eso lo llevó a alejarse definitivamente del movimiento y temporalmente de la actividad política.

Amada Ortiz

Es la baja visible en la Izquierda Democrática, que decidió separarse de su bloque de asambleístas argumentando, entre otras cosas, que había votado en dirección distinta a las propuestas del bloque, poniendo en riesgo la mayoría.

César Rohon

El legislador se alejó de la disciplina del PSC alertando que el acuerdo que buscaban con el correísmo podría incluir pedidos de impunidad. La respuesta fue que se iba dolido porque fue excluido de los candidatos a la presidencia de la Asamblea.

Omar Cevallos

El asambleísta se fue asegurando que sus criterios no eran tomados en cuenta. “Prácticamente no existo dentro del movimiento”, aseveró. En Pachakutik todavía se encuentra en análisis su renuncia y actitud como legislador.