Acribillan al esposo de la vicealcaldesa de Balzar

Nueve casquillos percutidos son analizados por la Policía Nacional de Balzar, para determinar qué tipo de arma fue usada, en el asesinato de Julio Cesar Intriago Delgado, esposo de la vicealcaldesa del cantón, Ligia Vera. En el lugar, en menos de 24 horas se reportaron tres muertes violentas, bajo la modalidad de sicariato.

Asesinan a tiros a alias la Morsa, líder criminal de Socio Vivienda 2 Leer más

Intriago, en el portal de su ferretería, ubicado frente a la Unidad de Policía Comunitaria del recinto La Guayaquil, fue sorprendido por dos sujetos que se desplazaban en una moto Pulsar azul. Le descargaron varios disparos, en su cabeza, tórax y otras partes del cuerpo, dejándolo sin vida afuera de su negocio.

Los sicarios fugaron con dirección al cantón Balzar. Hasta las 11:00 del viernes, los agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) del Empalme, Judicial y del Servicio Preventivo continuaban con varios allanamientos en diferentes sectores de la zona rural, para dar con los implicados.

Los impactos de bala también alcanzaron a un hombre que estaba conversando con Intriago cuando fue atacado. De inmediato, fue trasladado a una casa de salud de Guayaquil, su pronóstico es reservado. La Policía lo considera como testigo presencial del crimen.

Ya en la escena, la vicealcaldesa Vera intentaba un consuelo a la inesperada partida de su pareja. Los allegados de la víctima evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación.

El alcalde Alex Zambrano Alcívar, en las redes sociales del cabildo, expresó su solidaridad y notas de pesar a la familia.

Marcos Franco, vendedor de aguas de la localidad, señaló que el fallecido aparentemente estaba en su negocio y llegaron estos tipos de improviso, “El señor al parecer pensó que eran clientes, pero no era así, ya no se puede trabajar en paz, en ningún lado”, aseguró.

Una mujer fue asesinada cuando dejaba a sus hijos en una escuela de Guayaquil Leer más

"No sabemos por qué las autoridades no declaran a nuestro Balzar en emergencia. Los sicariatos, extorciones y asaltos no paran", comentó Rocío Castro, habitante de la avenida 27 de Septiembre.

El capitán Miguel Álvarez Covea, jefe encargado del Distrito Policial de Balzar, confirmó a EXPRESO que Intriago, en el sistema integral de su institución registra, un antecedente penal por robo, en el año 2013.

" No se le robaron nada, fueron directo a dispararle, los familiares están colaborando a medias, en la investigación", finalizó Álvarez.