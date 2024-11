El acoso digital también afecta a trabajadoras sexuales en la región

El caso Luis Manuel García Román, un acosador sexual disfrazado de fotógrafo que aprovechó su cercanía con decenas de mujeres en Guayaquil para pedirles con engaños fotos y videos sexuales y hasta sus claves para ingresar a sus galerías fotográficas privadas, ha revelado la facilidad con la que cualquier persona puede ser víctima del robo de datos y del acoso digital.

Esta mala experiencia que García les hizo vivir a mujeres actrices y creadoras de contenido como Michella Pincay, Viviana Salame y otras, es un mal común que sufren desde siempre las personas que se dedican al trabajo sexual. Así lo indica a EXPRESO través de un escrito Plaperts, una plataforma regional creada justamente para frenar la violencia y el acoso digital en la comunidad de trabajadores sexuales que incluye a personas heterosexuales, así como a miembros de la comunidad LGBTI+.

“Las personas trabajadoras sexuales se ven afectadas constantemente por robo de contenido para el lucro de terceros sin su permiso, violación de su identidad laboral y vida privada, casos de acoso y discriminación por sus labores u orientación sexual”, indica el escrito.

Para contrarrestar este mal, Plaperts ha creado una serie de talleres sobre cómo evitar ser víctima de los acosadores y ladrones de datos, que iniciaron en el mes de octubre, incluso antes de que estallara el caso Luis García, y del que participaron más de 15 lideresas y activistas del Trabajo Sexual (TS) de diferentes partes de América Latina, entre ellos Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y México.

Como una ONG con base en Ecuador, los ponentes principales de Plaperts son de Ecuador. Una de ellas es Diana Maldonado, profesional experta en ciberseguridad. “Las y los trabajadores están más expuestos a este acoso digital (robo de identidad, de datos y chantaje a cambio de dinero) por el trabajo que realizan”, indica la también tecnóloga en informática.

¿CÓMO PROTEGERSE DEL ACOSO Y EL ROBO DE DATOS?

Entre los temas dictados por Maldonado estaba la ciberseguridad, sensibilización sobre la violencia digital y cómo protegerse en línea.

“A veces estamos frente a violencia digital y no nos damos cuenta, porque como sociedad lo hemos normalizado, por ejemplo al pedir y dar las contraseñas a nuestras parejas. Eso se ha normalizado, cuando eso es algo muy personal que no se le debe entregar a nadie. O también cuando la pareja pide una foto y ubicación del lugar de donde se está ‘por seguridad’ como exigencia; o cuando nos dicen que no subamos cierta foto porque no nos vemos bien y nosotros queremos subirla, eso también es violencia digital”, añade Maldonado.

TIPS PARA NO CAER EN LA TRAMPA

Entre las herramientas brindadas, a los trabajadores que ofrecen sus servicios sexuales en línea, Maldonado les explicó cómo activar la autenticación en dos pasos y cómo hacer sexting (videollamada o envío de videos y fotos con connotación sexual) con quienes requieren sus servicios, pero de una manera muy segura.

“Por ejemplo, en el sexting, no mostrar el rostro y si tiene tatuajes o cicatrices, evitar que se vean. Usar un nickname, es decir, no el nombre real y si va a utilizar WhatsApp, que no es lo aconsejable, que las fotos enviadas sean solo para mostrarse una vez”, indica la experta.

Las y los trabajadores sexuales quieren poder trabajar sin acoso. Cortesía Plaperts

La especialista en ciberseguridad además enfatiza que lo adecuado es utilizar otras aplicaciones que tengan mayor seguridad que la App de WhatsApp, y que han sido creadas específicamente para estos fines como Confide, cuya aplicación obliga a que quien quiera leer el mensaje enviado, debe pasar el dedo por la pantalla y cuando saca el dedo, el mensaje se borra.

“Esta aplicación ni siquiera guarda la conversación o archivos en servidores, por lo que no se pueden recuperar”, detalla. Asimismo, añade, hay Apps que solo permite interacción entre dos personas e impide el reenvío de fotos y chats.

ALGUNAS APLICACIONES PARA UN SEXTING MÁS SEGURO

Confide

Between

Signal

Dust

Kaboom

Snapchat

MANUAL CONTRA EL ACOSO DIGITAL

Con todas estas enseñanzas, se elaboró un manual para personas que ejercen el trabajo sexual. Y, además, con estas directrices, quienes reciben los talleres, tienen la tarea de replicar lo aprendido a los miembros de sus colectivos, a través de foros, reuniones u otras formas didácticas para compartir lo aprendido.

