La acción de protección de Angélica Porras se retrasa y el concurso avanza

El concurso para renovar la Corte Constitucional avanza pese a la demanda que impulsa Angélica Porras, quien fue descalificada en la fase de impugnación ciudadana luego de que la Comisión Calificadora determinara su falta de probidad para ejercer el alto cargo público.

CNEL: Trabajadores protestaron por la devolución de beneficios recibidos Leer más

Este viernes 24 de febrero de 2025 venció el plazo para que los concursantes presenten sus recursos de revisión de la prueba oral de conocimientos. Hasta el cierre de esta edición solo presentó este recurso la jurista Pamela Aguirre Castro

Por otro lado, la demanda de Porras es una acción de protección, cuya audiencia está señalada para este viernes 28 de febrero, ante la jueza Ana María Hidalgo Santamaría, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito.

¨Porras pide el diferimiento de su audiencia

Sin embargo, Porras solicitó a la jueza que difiera la diligencia, pues ese día debe atender una audiencia de juicio, en donde ella es abogada.

Todavía la jueza no ha dado paso al diferimiento ni ha señalado otra fecha. Por ahora, ya convocó a Juan Izquierdo Intrigo, César Ignacio Drouet, Fernando Yávar Umpiérrez, Danilo Sylva y Laura Flores, miembros de la Comisión Calificadora, encargada de elegir tres jueces constitucionales.

En esta diligencia, Porras pide que su candidatura a la Corte Constitucional sea restablecida, pues considera que ha sido víctima de discriminación.

Cronograma. Para el 24 de abril está previsto que se proclamen los resultados, sin embargo, la Comisión podría hacerlo antes.

“Se me acusa de falta de ética o de sindéresis ética, por el hecho de que como mujer defendí a un hombre acusado de abuso sexual. Un prejuicio que marca una línea o formato de qué casos puede patrocinar y cuáles no, una abogada mujer”, indicó la abogada, al referirse al patrocinio que hizo de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo.

Angélica Porras presenta recurso contra la renovación de la Corte Constitucional Leer más

“Definen que este irrespeto y falta de ética se presenta porque con mi defendido, por el delito que es acusado, en mi condición de mujer guardo intereses divergentes y determinan que era comprensible si defendía a la supuesta víctima, “contraparte”, pero que como no hice eso y defendí al supuesto abusador sexual, esto no resulta comprensible y por ello no existe un correcto litigio (...)”, agregó. Porras fue descalificada por la filtración de los chats del teléfono de Fernando Villavicencio, excandidato a la Presidencia asesinado en 2023 y por haber realizado un “litigio temerario” por presentar una denuncia sin fundamento por fraude procesal contra la fiscal Diana Salazar. Además, Porras tiene una sentencia por violencia política de género contra Salazar emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!