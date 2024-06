Priscila Schettini dice que no acatará sentencia del TCE, tras denuncia de la fiscal

Priscila Schettini dijo que no borrará los mensajes en su cuenta de redes sociales contra Diana Salazar, como dispone la sentencia del TCE.

Un día después de difundirse la resolución, Priscila Shettini y Angélica Porras, manifestaron este 7 de junio de 2024 que no borrarán mensajes de sus redes sociales ni ofrecerán disculpas públicas a la fiscal general, Diana Salazar, como lo dispuso el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz.

El magistrado declaró el 6 de junio que Schettini y Porras son responsables de "actos sistémicos de violencia política de género que afectaron la imagen personal y profesional de la doctora Lady Diana Salazar Méndez, e incitar su renuncia al cargo que ostenta". Y dispuso medidas de reparación integral para la funcionaria.

Al respecto, Shettini usó las redes sociales y se refirió a la sentencia impuesta por Muñoz, en donde el juez ordena que ambas no podrán publicar ninguna comunicación que aluda a la fiscal Salazar; que borren de sus cuentas @PrisChettini, @angeporras1971 y del grupo Acción Jurídica Popular @JuridicaPopular todas las publicaciones que hagan mención a la titular del Ministerio Público y que ofrezcan disculpas públicas en sus cuentas personales.

Schettini, en un video dice: "No vamos a borrar nada de nuestras redes sociales, no nos retractaremos de ninguna denuncia de plagio que hicimos en contra de Diana Salazar, no vamos a pedir disculpas, a pesar que esto nos pueda llevar a la cárcel. Estamos dispuestas a asumir esta responsabilidad porque tenemos la verdad".

La también esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, procesado por abuso sexual, afirma que en la sentencia del juez también se ordenó el pago de 36.000 dólares, y que les quiten por tres años los derechos políticos.

A decir de Porras el fallo se da porque Muñoz "está siendo investigado por la fiscal Salazar, tiene abierta una investigación previa" en su contra. La denunciante considera que la sentencia se dio porque defendieron a Carrión y lograron que salga en libertad.

Plazos para cumplir la sentencia

La condena también señala que deben recibir cuarenta horas de sensibilización contra la violencia política de género en el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas u otra organización similar.

El jueves, la fiscal Salazar reaccionó a la resolución legal y señaló que la sentencia marca un precedente.

