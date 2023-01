Abogados exigen al CPCCS retractarse y no pedir nueva terna para elegir al vocal de la judicatura

Representantes del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados solicitaron públicamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se abstengan de pedir una quinta terna a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para seleccionar y designar al nuevo vocal del Consejo de la Judicatura que deberá ocupar la presidencia del órgano.

Yolanda Yupangui, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, manifestó que los consejeros “tienen la obligación” de elegir al titular de la judicatura. De no hacerlo, sostuvo, no dudarán en tomar acciones legales por incumplimiento de dictamen constitucional que podría derivar en la destitución de los consejeros.

“En la sentencia se les ordenaba que esto lo hagan de inmediato, que se acate el principio de celeridad. ¿Celeridad ocho meses? Eso no es celeridad. Ellos no solo están incumpliendo la norma constitucional, sino una sentencia que se encuentra ejecutoriada. Tienen que elegir”, argumentó Yupangui.

En ese sentido, los juristas coinciden en que se trata de una “campaña del Ejecutivo para irse adueñando sistemáticamente de todas las funciones del Estado”, razón por la que buscan que la nueva mayoría del CPCCS no elija rápidamente al titular del Consejo de la Judicatura.

“Es obvio que el Consejo de Participación en su afán de responder a los designios y a las disposiciones del Ejecutivo no ha designado. Ellos no tienen competencia para decir que no designan al delegado de la Corte porque no se ponen de acuerdo”, dijo el abogado Ciro Guzmán.

Los agremiados aun no definen cuándo interpondrán las respectivas acciones en la Corte Constitucional y en la Fiscalía General del Estado, por una presunta arrogación de funciones, hasta conocer las acciones que hará la Corte Nacional de Justicia.