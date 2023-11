Abdalá Bucaram a Alfredo Adum: "Uno de mis mayores patrimonios era tu amistad"

El exministro de Energía y miembro del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Alfredo Adum, falleció este viernes 24 de noviembre de 2023, a los 71 años. El político y empresario tenía cáncer de próstata y su salud se había deteriorado y llegado a un estado crítico en los últimos días.

Adum fue un personaje de la política ecuatoriana recordado, entre otras cosas, por su amistad y lealtad con el líder roldosista y expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram. Este no ha dudado en expresar su pena por el sensible fallecimiento y ha dejado un sentido mensaje en la red social X (antes Twitter).

CARTA DE ABDALÁ A ALFREDO

Falleció Alfredo Adum, mi hermano del alma, un guerrero de la vida, mi corazón está partido y no aguanta más. En una época de tanta maldad y deslealtad, Alfredo representaba el amor a la amistad sincera y leal. Siempre soñó con volver a enarbolar la bandera del partido Roldosista, pero su enfermedad no se lo permitió. Nos conocimos desde jóvenes y juntos afrontamos una alcaldía y una prefectura inolvidables, nos comíamos los caminos construyendo obras y en las noches cenábamos en diferentes puntos de la ciudad. El era duro en la palabra pero tenía un gran corazón.

Nunca se cansó de repetirme que yo era el hermano que nunca tuvo y que me seguía porque yo era muy inteligente, yo en cambio siempre alabé su integridad. Nacimos el mismo día un 20 de Febrero de 1952 en el mismo barrio uno del otro por Brasil y Santa Elena y el destino nos unió, era casi gemelo mío en nuestra personalidad pero nos respetábamos tremendamente, luché mucho cuando murió su hijo Alfredo porque el dolor lo consumía y un día en una de sus haciendas donde me tenía escondido cuando dieron el golpe de estado a Gutiérrez me confesó que pensaba que ya no creía en Dios porque permitió que Alfredito muriera, luché y lo retaba por pensar así, Alfredo soportaba que yo le hablará duramente igual que yo cuando el lo hacía.

Me dio alegría cuando hace 6 meses comiendo comida árabe me dijo que con el cáncer que tenía debió morir hace 8 años pero me expresó: yo creo que Dios me tiene vivo, a mi se me salieron las lágrimas y lo abracé, volvió a creer en Dios.

En campaña no había esfuerzo económico y personal que no hiciera y siempre declaró: el día más feliz de mi vida fue cuando nacieron mis hijos y ganamos la presidencia. Ese día Alfredo lloró como un niño abrazados como hermanos. No hubo secreto mío o de el que no supiéramos pero esos se van a la tumba con nosotros.

ALFREDO ERA ÍNTEGRO Y NOBLE. Él no gustaba de reuniones sociales, por eso le fascinaba el PRE porque vivía rodeado de gente pobre y se sentía bien. Soy un convencido que uno de los mayores logros de la felicidad es la amistad, por eso no puedo parar de llorar mi hermano del alma, ¿Cómo empezar de nuevo sin ti? Éramos tan complementarios que nos decían Batman y Robin. Uno de mis mayores patrimonios de mi vida era la amistad con Alfredito, el sacaba lo mejor de mi y nos dejábamos ser nosotros mismos.

Nunca caminó detrás ni delante mío, siempre caminó a mi lado como amigo, era el amigo que valía más que mil parientes. Cada uno muestra lo que es en los amigos que tienes y Alfredo era ejemplar, guerrero y combativo. Nuestra amistad era nuestra patria, la maduramos y era la medida de nuestro valor porque con nuestro mutuo carácter no es fácil ser amigo de Abdalá o Alfredo. Nosotros no matábamos la horas juntos, las vivíamos.

Adiós, hermano del alma, eres tan jodido que no puedo dejar de quererte y mis lágrimas ruedan a raudales. Me despido hermano con un último recuerdo, llorabas y llorabas porque producto de tu separación matrimonial no veías 3 años a tu amada hija María José, tu engreída, en uno de esos llantos me dijiste que habías puesto detectives y no sabías donde estaba tu hija, yo me puse a investigar y la llevé a Panamá, te llamé y te dije que yo la encontré por medio de una amiga, te pusiste eufórico y lloraste, en menos de 5 horas estabas en Panamá, la recuperaste y nunca dejaste de agradecerme el resto de tu vida. Hoy María José trabaja contigo y nunca me imaginé que hoy estamos llorándote mi turco.

Es que no puedo dejar de llorar, me dejas solo Alfredo. Te juro hermano, tu no vas a reposar en la tierra, tu estarás sepultado en mi corazón y en el de tus hijos que tanto amabas. Ha muerto Alfredo Adum, exijo una oración para él y en ellas bañar mis lágrimas. Te quiero, mi turco, te quiero hermano del alma, no puedo dejar de llorarte...VIVA ALFREDO ADUM, VIVA MI HERMANO DEL ALMA. Espérame que pronto te acompaño...

En una entrevista de hace cuatro años, el exministro dijo a EXPRESO que no temía a la muerte, ya que significaba reunirse eternamente con sus padres. "Vivo con un revólver en la cabeza, pero tengo muchas ganas de seguir adelante", afirmó.

En 2019 buscó la prefectura por el Movimiento FE y en 2020 su nombre de Adum volvió a sonar, tras el accidente de Daniel Salcedo en una de sus avionetas.