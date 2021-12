La corrupción al interior de la Agencia Nacional de Tránsito no para de descubrirse, en cuanto a la emisión de licencias de conducir y la evasión de pago de multas para la matriculación vehicular. Adrián Castro, director de la ANT, reveló que otras 50 mil licencias de conducir, que han sido obtenidas con irregularidades, serán dadas de baja en el sistema.

“Estamos finalizando el segundo análisis que hicimos”. Castro hace referencia a que en un primer análisis se retiraron 35 mil documentos de conducir, que igualmente, fueron otorgados bajo ilegalidades. Esos permisos para manejar vehículos livianos y pesados, fueron eliminados del sistema de todas las entidades de control de tránsito del país en septiembre de este año.

El titular de la ANT contó a EXPRESO que no existen respaldos documentales en la emisión de estos 50 mil documentos a eliminar. “Existían módulos dentro del sistema que permitían hacer actualizaciones de datos de forma indebida, por parte de gente inescrupulosa, que ha hecho de un sistema un negocio”.

Cuenta, además, que otro caso de corrupción que se ha detectado está relacionado al proceso de matriculación vehicular en varios cantones de la Costa. Se trata de más de 100 mil vehículos que recibieron sus respectivas matrículas sin el pago de las multas e impuestos estatales correspondientes, lo que ha generado una evasión de millones de dólares al Estado.

Dentro de estos casos no se descarta la participación de funcionarios públicos de la institución, pero serán las autoridades de Justicia quienes lo determinen, explica el titular de la ANT. Quien, además, es enfático en señalar que esta vulneración se ha generado desde la clandestinidad.

En la Fiscalía reposa ya una denuncia por la emisión ilegal de los primeros 35 mil documentos anulados, así como el pedido para que se investigue el ataque al sistema informático Axis recibido el pasado 21 de octubre. Sin embargo, a la fecha no existen señalamientos a posibles responsables.

Mathías Muñoz, un joven de 20 años, que acudió a la obtención de su licencia por primera vez, cuenta que estuvo a punto de caer en las redes de los tramitadores, porque no quería esperar su turno hasta el próximo año. “Tenía gente que me decía que tenía turnos para 2022, esperé un poco y me evité ser parte de la corrupción que hay en el país”.

De este nuevo grupo de licencias a eliminar de los sistemas no se tiene, por ahora, información de cuánto sería el perjuicio para el Estado y a la ciudadanía; sin embargo, con el anterior grupo, la ANT reportó que la afectación a los ciudadanos bordea los $ 23 millones y al Estado de $ 2.500 millones.