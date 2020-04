5 noticias para revisar hoy: Ecuador actualiza las cifras del COVID-19, Wuhan termina la cuarentena, y más

Calibración

Termina la calibración de la máquina secuenciadora de la farmacéutica Roche que fue instalada en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública en Guayaquil y que triplicará la realización de pruebas por coronavirus en el país. Esta máquina realizará 1.400 pruebas adicionales a las 400 que realizan los laboratorios gubernamentales en Guayaquil, Quito y Cuenca, lo que serán 1.800 pruebas en total al día que se realizarán en el país a partir de mañana.

Coronavirus en Ecuador

El Gobierno Nacional actualiza la información sobre el avance del coronavirus en Ecuador. El último reporte cerró con 3.995 casos confirmados y 220 personas fallecidas. Guayas sigue a la cabeza con 2.706 casos confirmados lo que representa el 67,7 % del total. Le sigue Pichincha con 418 casos; y Los Ríos, con 159, siendo las tres provincias con mayor número de registros. También se registraron 140 altas hospitalarias y 182 fallecidos bajo sospecha de COVID-19. Ayer, a diferencia de días anteriores, el informe de datos no fue emitido en la cadena nacional de la mañana ni de la tarde. El documento circuló pasada las 18:20 de ayer.

— Salud_Ec (@Salud_Ec) April 7, 2020

El manejo de la pandemia

La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional sesionará para analizar el manejo de la pandemia por el COVID-19. Los legisladores recibirán a Julio Palomeque, máster en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México para que aporte su punto de vista técnico. En otro punto del orden del día, los asambleísta recibirán a Luis Daniel Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria para responder algunas inquietudes de la mesa legislativa.

Ayuda para países afectados

Ministros de la Unión Europea tomarán hoy una decisión entorno a un paquete de ayuda económica para los países africanos y del resto del mundo golpeados por el coronavirus. "África podría conocer los mismos problemas a los que nos hemos enfrentado en Europa en unas semanas. Necesita nuestra ayuda para reducir la propagación del virus", advirtió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje de vídeo en varios idiomas colgado en su cuenta de Twitter. "Es por ello que la Unión Europea garantiza más de 15.000 millones de euros para ayudar a nuestros socios en el mundo entero a luchar contra el coronavirus", explicó. Von der Leyen aseguró que "más dinero vendrá de los gobiernos nacionales".

Wuhan termina la cuarentena

La ciudad china de Wuhan, cuna de la pandemia del coronavirus, finiquita hoy casi 11 semanas de cuarentena, aunque los ánimos de sus residentes están divididos entre las ganas de marcharse y quienes temen que otras ciudades pongan trabas a su llegada. "Las medidas de control y prevención de la epidemia siguen siendo una prioridad y la gente debe seguir alerta", afirmó el funcionario local Hu Shuguang. Según Hu, Wuhan ha logrado salir del hoyo en el que se encontraba hace dos meses y la situación no deja de mejorar: desde el 18 de marzo, la ciudad sólo ha confirmado dos casos de coronavirus en dos días separados. "Que no haya nuevos casos no significa que haya cero riesgos en Wuhan. Las tareas de prevención y control siguen siendo críticas", acotó. Y mientras algunos viajeros comienzan a preparar sus equipajes para salir, otros se lo han pensado dos veces y han decidido no viajar en este periodo.