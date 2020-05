5 noticia para revisar hoy: La Fiscalía de Guayas y al menos 20 iglesias de Guayaquil reabren sus puertas con restricciones, y más

Iglesias reabren sus puertas

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional dispuso la reapertura de varias iglesias en Guayaquil. Según un comunicado de la Arquidiócesis local, al menos 20 parroquias retoman sus actividades, pero aún no habrá misa. Las templos pueden abrir, pero con el 30 % de su capacidad. Ya con semáforo amarillo, el sacerdote puede dar la comunión a la feligresía fuera de la misa. Los devotos podrán estar al interior del templo por no más de 15 minutos. Para la reapertura progresiva de estos centros es obligatorio el uso de tapabocas, utilizar gel antibacterial, mantener la distancia de al menos dos metros y ubicarse en el lugar señalado en cada templo. En esta fase de la ciudad de semáforo amarillo, aún no pueden asistir personas de grupos vulnerables, ni acudir en familias o en grupos a la iglesia.

La reapertura de la Fiscalía de Guayas

La Fiscalía del Guayas acopló sus instalaciones para su reapertura al público. La institución, a través de cuenta de Twitter, informó que la Dirección de Recursos de la Fiscalía Provincial culminó con los trabajos de "desinfección y señalización de instalaciones, con el fin de precautelar la salud de funcionarios y ciudadanía, de cara a un retorno seguro a las oficinas a partir de este lunes".

Coronavirus en Ecuador

El Gobierno Nacional actualiza las cifras sobre el avance del coronavirus en Ecuador. El reporte de ayer cerró con 36.756 casos confirmados y 3.108 personas fallecidas. También se registran 3.560 casos de personas recuperadas. Además de 3.858 altas hospitalarias, 10.431 altas epidemiológicas y 1.929 fallecidos bajo sospecha de COVID-19.

Cuba

Cuba limitará desde hoy el acceso al balneario turístico de Varadero, su principal destino de sol y playas, como parte de las medidas aplicadas en el país caribeño para evitar la propagación del coronavirus causante de la COVID-19. La entrada a Varadero -situado 140 kilómetros al este de La Habana en la provincia vecina de Matanzas- solo estará autorizada a los empleados de las instalaciones turísticas de ese enclave que trabajan en su acondicionamiento de cara a su futura reapertura y los constructores que ejecutan inversiones no aplazadas a pesar de la actual situación epidemiológica.

80 años de la Bombonera

El Alberto J. Armando, el mítico estadio de Boca Juniors conocido popularmente como 'la Bombonera', festeja hoy 80 años. Desde su fundación el 3 de abril de 1905, Boca Juniors peregrinó por varios campos, casi todos en el barrio de La Boca, hasta que, el sábado 25 de mayo de 1940, se inauguró el estadio ahora conocido como 'la Bombonera'. El primer partido fue un amistoso de 70 minutos ante San Lorenzo de Almagro que Boca Juniors ganó por 2-0.