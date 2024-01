Más de 38 países han ofrecido apoyo a Ecuador para afrontar violencia criminal

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró este jueves 11 de enero que más de 38 países le han ofrecido su apoyo para afrontar la violencia que vive su país, atribuida a grupos de delincuencia organizada, a los que ha tachado de "terroristas".

"Estamos trabajando con más de 38 naciones que van a dar asistencia internacional, y hemos aceptado el apoyo de Argentina y de Estados Unidos", dijo en una entrevista en la radio "FM Mundo".

El mandatario apuntó que este "no es el momento de, por ego o por vanidad, decir que no. Vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares acá".

"Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, de soldados, así como asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento", indicó.

El miércoles 10 de enero, Noboa aseveró que su país se encuentra en estado de guerra tras las acciones violentas protagonizadas por bandas del crimen organizado que lo llevaron a declarar el conflicto armado interno, y anticipó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos.

"Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas", señaló Noboa en la que fue su primera intervención pública desde el estallido de esta crisis de inseguridad.

Esta crisis inició con la fuga de la cárcel de Adolfo Macías 'Fito', líder de la banda criminal 'Los Choneros', antes de que fuera a ser trasladado y aislado en una cárcel de máxima seguridad.

La tensión se mantiene en Ecuador tras una serie de motines en cárceles y el estallido de vehículos, el secuestro de policías, la retención de funcionarios penitenciarios en distintas cárceles, e incluso la incursión armada en un canal de televisión el pasado martes, que terminó con 13 detenidos.

Estos hechos, atribuidos a bandas criminales, se suscitan cuando el Gobierno del presidente Daniel Noboa se disponía a poner en marcha su plan para recuperar el control de las cárceles ecuatorianas, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuencia organizada.

