Los Planes Institucionales de Continuidad Educativa (PICE), acordados por cada comunidad y aprobados por el Ministerio de Educación, han permitido desde junio pasado el retorno voluntario a clases presenciales de cientos de estudiantes. Pero el regreso general a las aulas, exigido por padres de familia y organismos como la Unicef, aún está pendiente y una de las causas citadas es el estado de las infraestructuras.

El Ministerio de Educación indica que el 77 % de los establecimientos educativos del país tiene PICE aprobado. Es una cifra alta. ¿Pero cuántos alumnos en la práctica asisten a clases presenciales?

De los que están asistiendo, que nos han reportado que tienen autorización de sus familias, son el 33 % de los estudiantes totales. Todavía es una cifra baja y por eso tenemos que ir avanzando hacia mayor presencialidad. Son 1’495.229 que tenemos reportados. Ahora obviamente al retomar el ejercicio la semana pasada esta cifra se irá incrementando.

O sea que casi un 70 % de los alumnos sigue sin poder asistir a clases presenciales.

Así es y es nuestra mayor preocupación. Y hemos detectado que no es necesariamente por la falta de interés de las familias, sino que la propia institución se ha organizado de tal forma que brinda la oportunidad de presencialidad solo a ciertos grupos. Por eso es que en las disposiciones que se emitieron en semanas pasadas se incluye la obligatoriedad de ampliar el servicio en todos los grados y cursos.

¿Podemos deducir que los planteles públicos que no han elaborado un PICE es porque no están en condiciones para ofrecer clases presenciales?

No todos. Algunos más bien porque no han llegado a un acuerdo la comunidad con los docentes para presentar el PICE. Pero la gran mayoría son establecimientos que se ha considerado que no tienen las condiciones necesarias. Hemos hecho una tipificación de todos los planteles a nivel nacional. A partir de la próxima sesión del COE, publicaremos semanalmente las instituciones que, con o sin PICE, pueden ser utilizadas y cuáles no, para que la ciudadanía pueda ver con absoluta transparencia cuáles de ellas son intervenidas y salen de la lista.

¿Cuántas de Guayaquil no están en condiciones para retornar a clases presenciales?

Tenemos una categorización de las 528 infraestructuras fiscales de Guayaquil. En ‘deterioro extremo’, que es la situación más compleja, son 29. Es un daño severo, lo que impide usar siquiera parcialmente la institución. Otras 28 en ‘estado malo’, que están siendo intervenidas, en algunos casos no se pueden utilizar, pero las reparaciones son más cortas en el tiempo. Las de ‘deterioro extremo’ van a durar inclusive 13 meses porque será prácticamente una reconstrucción. En ‘estado regular’ hay 314. Quiere decir que algunas requieren intervenciones parciales, en algún módulo, en alguna batería sanitaria, pero que hay otros espacios que funcionan bien. Y ‘en buen estado’ 157, que no requieren intervención, sino mantenimiento preventivo.

La ministra indica que Guayaquil están planificadas y con financiamiento 62 intervenciones integrales con un monto de 3,3 millones de dólares; y la terminación de otras tres obras que son el colegio José Peralta, Los Samanes y Las Acacias, por otros 4.5 millones de dólares. Adicionalmente, a través de convenios, el Municipio de Guayaquil asumirá la intervención de 20 instituciones urbanas y tiene en proyecto agregar otras 10 del área rural del cantón.

¿Qué pasará con los alumnos de las instituciones que no podrán abrir en mayo próximo?

Hay planes de contingencia, por un lado, reasignar a los estudiantes en un predio provisional cuando existe uno cercano, puede ser una institución particular, una cancha o un complejo deportivo, puede ser otro colegio fiscal en otra jornada, es decir, hay alternativas. Pero si existe infraestructura en las inmediaciones que puede ser utilizada provisionalmente mientras se interviene el predio, es la primera opción. Si es que no hay, se establece un modelo de educación híbrida en donde los estudiantes van a asistir a tutorías presenciales en grupos reducidos, para trabajar con los docentes.

¿Qué porcentaje de planteles espera que esté listo para las clases presenciales en mayo?

Con las 62 intervenciones integrales y los 3 colegios por terminar (José Peralta, Los Samanes y Las Acacias), esperamos que podamos iniciar las clases en la gran mayoría de instituciones, salvo las 29 en deterioro grave. Puede haber un cambio, por ejemplo, por la época invernal hay infraestructuras que estaban funcionando bien y ahora debemos nuevamente intervenir.