Luego de una celebración de Año Nuevo timorata y con tinte más bien luctuoso, a causa de la COVID-19, el 2021 inició lleno de esperanzas en cuanto a la lucha contra la pandemia. Sí, es verdad que en el mundo se mantenían los retos en materia de seguridad, desigualdad y democracia; las consecuencias del cambio climático; y las crisis migratorias, pero también la llegada de las vacunas anticovid hacía vislumbrar para las naciones un año clave para la salud y para el inicio de la reactivación de sus golpeadas economías.

Sin embargo, a lo largo de estos últimos doce meses, el planeta ha visto que el monstruo coronavirus que nos sorprendió al comenzar el 2020, no ha sido tan fácil de aplacar y con sus distintas variantes siguió tan fuerte como al principio, causando más muertes, dolor y pérdida de ilusiones para millones de personas.

Y aunque el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cree que el 2022 será el año del fin de la pandemia, hace pocos días advirtió que "la COVID-19 continúa causando unas 50.000 muertes por semana y a medida que ómicron va convirtiéndose en la variante dominante tenemos que tomar precauciones extra".

CONFRONTACIONES POLÍTICAS, IDEOLÓGICAS Y ATENTADOS A LA DEMOCRACIA

La emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir, lejos de unir a la humanidad para hacer frente común contra ella, ha sido en algunos casos una especie de vehículo para profundizar diferencias entre naciones y dentro de ellas. El caso más eminente y desconcertante se dio justamente al comenzar el 2021, con la violenta toma del Capitolio de Estados Unidos, por partidarios del entonces presidente Donald Trump, quien se negaba a aceptar los resultados de las elecciones que lo sacaban del poder.

El Capitlio de EE. UU. invadido por partidarios de Donald Trump a inicios de enero de 2021. Expreso

Días después, cuando todavía el mundo no terminaba de digerir este asalto a la democracia, como ha sido calificado por muchos lo del Congreso estadounidense, ocurrió el 1 de febrero un golpe de Estado en Birmania. El ejército tomó el poder y encarceló al presidente Win Myint y la consejera de Estado, la Premio Nobel Paz, Aung San Suu Kyi, así como a los ministros y diputados.

Latinoamérica no se quedó atrás este año en materia de hechos al filo de la democracia y las libertades humanas, pero a la vez vivió históricas manifestaciones ciudadanas -como el Paro Nacional de Colombia (del 28 abril a julio) y protestas en las calles contra el régimen socialista cubano-, que no hacen otra cosa que ratificar que el continente está en constante lucha y ebullición por cambiar modelos, en unos casos hacia el progresismo de izquierda y en otros hacia la derecha capitalista, pero siempre con aspiraciones como reducir la pobreza y las desigualdades.

Las protestas ciudadanas en Colombia dejaron gran cantidad de muertos y heridos y las fuerzas de seguridad han sido acusadas de abusos. Archivo Expreso

Al respecto, el analista político ecuatoriano, Ramiro Cepeda, afirma que mucho de lo ocurrido este año en el mundo no le sorprende, tanto en el caso de los países que han visto afectados por hechos que atentan contra la democracia y derechos humanos.

"Para nadie es nuevo que no hay democracia en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, y en muchos países en Asia, África y en países de la antigua URRS. La democracia no es un jarabe que se toma en todas partes, por tanto hay lugares en los que no la vas a ver", precisó el también editor de libros.

Si bien en la región ha habido elecciones cuestionadas en países como Venezuela y Nicaragua, también ha sido ejemplo de democracia con procesos electorales en Ecuador Honduras, Bolivia y especialmente en Chile, que con el contundente triunfo del izquierdista Gabriel Boric en diciembre, piensa dejar atrás el conservadurismo que se enseñoreó allí a raíz del sangriento golpe de estado que en 1973 derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende.

CATÁSTROFES: El PLANETA REACCIONA AL MALTRATO QUE RECIBE

Pero este año quedará grabado en la historia también por la serie de devastadores eventos naturales que se han dado en diversas latitudes, justo el año en que se volvió a celebrar -luego de 6 años- una Cumbre del clima, esta vez en Glasgow, Escocia. El evento, que marcó el regreso de EE.UU. al Acuerdo de Paris 2015, los países mostraron cómo pretenden recortar sus emisiones de gases que causan el efecto de invernadero.

Cuatro meses antes de celebrarse esta cita, un terremoto de magnitud 7.2 ocurrido el sábado 14 de agosto, dejó a 2.246 de personas fallecidos y 12.763 heridos en Haití, la nación más pobre y conflictiva de América.

El teremoto de Haití devastó Puerto Príncipe. Archivo Expreso

Al mes siguiente se produjo la erupción volcánica en la isla española de La Palma que, hasta el 15 de diciembre había cubierto 1.195 hectáreas de terreno con lava, y provocando que más de 7.000 personas sean evacuadas de sus casas.

La naturaleza ha sido implacable también con riadas e inundaciones que a su paso dejaron destrucción y muerte en Alemania, Bélgica y otras naciones europeas, igual que los tornados que hace poco asolaron barrios enteros en varios estados de Estados Unidos. El año acaba con tifones en Filipinas que han dejado más de 350 muertos y daños materiales incalculables.

El volcán Cumbre Vieja, de la isla española La Palma, dejó un reguero de destrucción. cortesía

Fernando Correa, experto en sostenibilidad, y actual director ejecutivo del Concejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable (CEES), asegura que los grandes incendios forestales, huracanes y sequías en diversas partes del mundo son algo "que va a ir in crescendo".

"Todos estos fenómenos que a nosotros nos parecen extremos es el desbalance que está generando el cambio climático y el sistema natural de la Tierra lo que está haciendo es manifestarlo. El problema es que el ser humano es tan frágil que todo estos elementos le impactan de manera drástica. y no nos damos cuenta de que la Tierra no depende de nosotros, (sino que) nosotros dependemos de la Tierra".

Correa enfatiza que en los dos últimos años el planeta se ha calentado 1.1 grado centígrado y la meta de París (acuerdo mundial para combatir la crisis climática) es que no sobrepase 1.5 grados, porque cada décima de centígrado, genera varios elementos complejos a nivel mundial.

Las graves inundaciones causadas por las lluvias de julio en el centro de China dejaro unos 16 muertos y obligó a evacuar a más de 200.000 personas el país

Al analista Ramiro Cepeda no le sorprende tampoco esta serie de "reacciones" de la naturaleza, frente al maltrato que el hombre le da.

"El mundo, la Tierra -precisa-, es la casa de todos y lo que menos hacemos es cuidarla, por eso son las reacciones de ella con movimientos telúricos, inundaciones y otros eventos naturales que se están dando".

LA CIENCIA NO SE QUEDÓ ATRÁS

Un nuevo actor se ha unido a las vacunas para combatir la COVID-19: los antivirales, que previenen los síntomas y la muerte si se toman en una fase temprana de la infección. Este año se ha informado de resultados positivos con PF-07321332 de Pfizer y Molnupiravir de Merck, y algunos genéricos como la fluvoxamina (usada en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo) también podrían resultar útiles, pero se sigue investigando.

Estos antivirales representan otro de los logros del año, así como el desarrollo de medicamentos basados en anticuerpos monoclonales, ya que ayudan a luchar contra el SARS-CoV-2 y otros virus, como el VIH. Para fabricarlos se aíslan los anticuerpos más potentes de animales de laboratorio y humanos, y luego se reproducen en cantidades masivas.

Por otro lado en julio se publicaron los primeros datos del módulo de aterrizaje Insight de la NASA, diseñado para recoger la actividad sísmica de Marte. Editores de la famosa revista Science lo han elegido entre los hitos más representativos de la ciencia en este año porque Insight ha proporcionado información clave sobre la estructura interna y composición del cuarto planeta del sistema solar.

Las ondas sísmicas mostraron que el planeta rojo tiene una fina corteza, un manto poco profundo y un núcleo líquido inusualmente grande. Los nuevos datos ofrecen pistas sobre cómo se formó Marte hace miles de millones de años y cómo ha evolucionado a su estado actual.

CELEBRIDADES QUE PARTIERON ESTE AÑO

Fueron 12 meses de lamentables pérdidas para la humanidad, debido a la muerte de celebridades del mundo del espectáculo, la política, la ciencia, el deporte y la realeza. Esta última vio el 9 de abril la partida del Príncipe Felipe de Edimburgo, quien fue el esposo de la reina Isabel II . Murió el 9 de julio a los 99 años.

El baterista Charlie Watts es una de las celebridades que partieron en 2021. cortesía

Latinoamérica, sacudida en julio por el brutal asesinato de un presidente en funciones, el haitiano Jovelen Moise, llora al terminar el año con la partida, a los 81 años, del cantante célebre mexicano Vicente Fernández, a causa de múltiples complicaciones en su salud; Días después también falleció su compatriota, la actriz y comediante Carmen Salinas.

Puerto Rico perdió en septiembre al legendario salsero Roberto Roena. y en ese mismo mes, pero en el día 6 en Europa, murió a los 86 años Jean-Paul Belmondo, un ícono del cine francés.

Un mes antes, en agosto, la tristeza embargó a los fanáticos del rock con el fallecimiento a los 84 años, del legendario baterista de la banda inglesa The Rolling Stones, Charlie Watts.

A este se le adelantó Rafaella Carrá, una de las artistas más reconocidas de Italia. Murió un 5 de julio a los 78 años aquejada supuestamente por un cáncer de pulmón.

En política, los Estados Unidos perdieron en octubre al general Collin Powell, un destacado militar, diplomático y primer secretario de Estado negro, además de héroe de la Guerra del Golfo. También, el 5 de diciembre, vio partir a Bob Dole, ex candidato presidencial, ex senador una de sus figuras políticas importantes en la segunda mitad del Siglo XX.