Elecciones Ecuador: 200 reservistas se acuartelaron para apoyar en proceso electoral

Con disciplina y compromiso, un total de 200 reservistas de las Fuerzas Armadas se acuartelaron esta semana en el Centro de Movilización Cotopaxi, como parte del operativo de seguridad para las elecciones del próximo domingo 13 de abril. Su participación se enmarca en la segunda fase del reentrenamiento “Troya 2025”, impulsado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Uno de los reservistas presentes es el sargento de reserva Enrique Zambrano, quien llegó desde el Batallón de Infantería No. 5 de Quito. “Estamos contentos de ser considerados para brindar apoyo al país cuando la patria nos necesita. Estamos preparados y listos para cumplir con nuestra misión”, señaló.

El sargento Zambrano indicó que esta es la segunda vez que participa en un operativo electoral. “Nos han instruido para estar pendientes de la seguridad del proceso, velando por el orden en los recintos. Aunque tengo otro empleo, en una empresa de transporte de valores, me dieron el permiso porque esto es un deber patriótico”, afirmó.

Distribución de los reservistas

Los reservistas, quienes ya participaron en la primera fase del reentrenamiento, han sido desplegados en tres grupos: 70 al Grupo de Fuerzas Especiales No. 25, 60 al Grupo No. 26 y 70 al Grupo No. 27. “Esperamos que el 90% de los participantes sean los mismos de la primera fase, pero de ser necesario, estamos listos para completar el contingente con nuevos integrantes”, indicó Miguel Zambrano, coordinador de comunicación del Centro de Movilización Cotopaxi.

Antes de ser enviados a los recintos, los reservistas pasaron por chequeos médicos y revisión de su equipo de campaña, que incluye poncho de agua, uniforme, carpa y otros implementos. “Todo está listo. En la tarde, quienes han sido asignados a la Brigada Patria recibirán sus uniformes y descansarán en las instalaciones. El viernes y sábado tendrán un repaso de las instrucciones de seguridad, para luego ser enviados a custodiar los recintos electorales”, añadió el funcionario.

Los reservistas permanecerán acuartelados hasta el lunes 14 de abril, día en que serán licenciados, se les retirarán los uniformes y se les entregará el certificado correspondiente por su participación. También recibirán una bonificación de aproximadamente 180 dólares por los siete días de servicio.

“La alimentación, transporte y logística están cubiertos por la Dirección de Movilización. Nuestro objetivo es garantizar un proceso electoral seguro y ordenado, con la colaboración de ciudadanos comprometidos que, como los reservistas, ponen el hombro por el país”, concluyó Miguel Zambrano.

