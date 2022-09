12 miembros de la Policía Nacional serán investigados al interior de la institución bajo un proceso administrativo por la desaparición de María Belén Bernal de la Escuela Superior de la institución el pasado domingo 11 de septiembre. El Comandante General de la Policía, Fausto Salinas, en rueda de prensa esta tarde, explicó que los uniformados son de diferente rangos y entre ellos se encuentra el entonces director de la escuela.

“Serán notificados a partir del día de mañana y ellos tendrán dentro de los sumarios administrativos acorde a la competencia de la Dirección Nacional de Asuntos Internos se aplicara el artículo 129 del Coescop (Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público) para los servidores se presuma hayan cometido faltas muy graves”, explicó Salinas.

Durante el proceso administrativo los servidores policiales no podrán hacer uso del uniforme, cargo, función y mando policial, así como el uso de armas y bienes institucionales.

El Comandante de General también dio a conocer que la coronel Irany Ramírez es la nueva director de la Escuela Superior de la Policía. Uniformada que tiene 28 años de servicio y es licenciada en Ciencias de la Educación con orientación parvulario y poligrafista. Ella estará acompañada de cuatro mujeres más en la dirección.

Como lo anuncié esta mañana, la Dirección de la Escuela de formación de @PoliciaEcuador estará a cargo de una mujer: la coronel Irany Ramírez asume desde hoy el reto de realizar los cambios en la formación que respondan a las demandas de la sociedad como los DDHH de las mujeres. pic.twitter.com/RtbRZ6mA3O — Patricio Carrillo (@CarrilloRosero) September 19, 2022

Salinas dijo que ha puesto a disposición del presidente Guillermo Lasso su cargo y será él quien decida si continua bajo la comandancia del a institución policial. Sin embargo, ahora se centran en la búsqueda de María Belén Bernal y del principal sospechoso de su desaparición, Germán Cáceres.

Entre tanto, en los exteriores de la comandancia de la policía Nacional, en la avenida Amazonas al norte de Quito, un grupo de mujeres protagonizaron un protesta. Hasta el sitio acudió Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, quien cuestionó que se abra un proceso administrativo a policías que estarían involucrados en la desaparición de su hija.

“A mi no me interesan los procesos administrativos, a mí no me interesa que les den el cambio… porque están solo salvaguardando la institucionalidad”, manifestó doña Elizabeth.