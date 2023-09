11 de septiembre: Día Nacional de la República del Ecuador

El 11 de septiembre forma parte de una de las once celebraciones a nivel nacional.

En una decisión unánime respaldada por 77 votos afirmativos, el pleno de la Asamblea Nacional estableció en el año 2017 que cada 11 de septiembre se conmemore el 'Día Nacional de la República', un momento crucial en la historia del país. Este suceso se relaciona con la suscripción de la Primera Constitución del Ecuador, un hito que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1830 en la ciudad de Riobamba.

Esta histórica resolución, compuesta por 8 artículos, insta al presidente de la República a designar el 11 de septiembre como una festividad cívica nacional. Además, el pleno de la Asamblea ha acordado que cada 11 de septiembre se celebre una sesión especial en Riobamba, pero no esto no se podrá llevar a cabo en este 2023, puesto que los legisladores electos el pasado mes de agosto aún no entran en funciones.

La resolución también incluye una disposición que requiere que cada ministerio del Estado organice una reunión de trabajo antes del 5 de agosto de cada año en colaboración con la Gobernación de Chimborazo.

Además, se exhorta al Ministerio de Educación a incorporar el 'Día Nacional de la República" en el calendario de todas las instituciones educativas del país. El Ministerio de Turismo, por su parte, ha sido instado a destinar recursos para la provincia de Chimborazo y promover 'La mayor fiesta nacional'.

El exasambleísta John Vinueza destacó la importancia de conmemorar sucesos históricos para "fortalecer el espíritu cívico de la población". Con esta nueva adición al calendario festivo del país, Ecuador suma un día adicional de celebración nacional para unirse a las once fechas ya existentes.

