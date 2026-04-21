Crisis en el Hospital Pablo Arturo Suárez: emergencias traumatológicas en lista de espera

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Pacientes que requieren cirugías traumatológicas de emergencia permanecen en lista de espera en el Hospital Pablo Arturo Suárez, uno de los centros de referencia en esta especialidad en Quito. Ante esta situación, pacientes, familiares y personal de salud prevén movilizarse el miércoles 22 de abril de 2026, desde las 09:00.

La convocatoria fue confirmada por Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Según explicó, el coordinador de Ortopedia y Traumatología del hospital, Juan Barriga, ha alertado sobre el deterioro de la atención: cada semana se realizan visitas médicas, pero el personal ya no tiene respuestas para los pacientes.

Carrasco señaló que incluso hay familiares dispuestos a adquirir por su cuenta los insumos necesarios para las cirugías, pero los procedimientos no pueden realizarse. Entre las causas mencionadas: uno de los quirófanos está cerrado y faltan especialistas, debido a jubilaciones, fallecimientos y renuncias que no han sido cubiertas. Así como a los despidos de este abril.

“Apoyaremos el plantón con crespones negros, como una forma de expresar lo que ocurre y nuestra indignación. No puede ser que en Ecuador las emergencias traumatológicas estén en lista de espera”, aseguró Santiago Carrasco y dijo que espera una respuesta del Ministerio.

Tres años esperando una cirugía

El impacto de esta situación se refleja en historias como la de Laura Marín, de 61 años. Desde 2023 espera una cirugía de hombro derecho. En el Hospital Pablo Arturo Suárez le informaron que no había insumos y le asignaron un turno para diciembre, mientras le recetaban analgésicos. Antes había buscado atención en otros hospitales, Eugenio Espejo y Calderón, de Quito.

El martes 20 de abril de 2026, Marín relató que deberá repetir los exámenes médicos, ya que su resonancia caducó. Está previsto que en julio acuda a otro hospital para realizarse un nuevo estudio. Mientras tanto, convive con el dolor y limita sus movimientos para sobrellevar su condición: "Siento que me toca ser 'macha' porque cuando muevo el brazo, hasta para caminar, me duele", relató.

El pedido al Ministerio de Salud

El 2 julio del 2025, este medio de comunicación consultó al Ministerio de Salud sobre la lista de espera para cirugías en el Pablo Arturo Suárez, entre otras consultas. No han respondido. También este 20 de abril del 2026 se les consultó. No hay una reacción hasta el cierre de esta nota.