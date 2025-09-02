Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Servicios

Municipio de Guayaquil
La plataforma digital del Municipio de Guayaquil permite pagar impuestos y realizar trámites sin acudir a ventanillas.MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Municipio de Guayaquil: guía para pagar impuestos, prediales y trámites en línea

Guía práctica para pagar impuestos y prediales en Guayaquil sin filas, desde la web o de forma presencial

El Municipio de Guayaquil mantiene abierto sus canales de atención para que los contribuyentes puedan cumplir con el pago de impuestos, prediales y otros trámites sin largas esperas. A través de su plataforma en línea, los usuarios pueden consultar valores, generar comprobantes y cancelar obligaciones desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

(Te invitamos a leer: Registro de la Propiedad Guayaquil: cómo sacar certificados y agendar turnos en línea)

Consulta y pago de impuestos prediales

Para conocer el valor a pagar, el contribuyente debe ingresar al portal oficial del Municipio de Guayaquil y seleccionar la opción Consulta de Obligaciones. Allí, ingresando el número de predio o el número de cédula/RUC, el sistema despliega el detalle de los impuestos prediales, tasas municipales y posibles intereses por mora.

El pago puede realizarse:

  • En línea, con tarjeta de crédito o débito, a través de la pasarela de pagos segura del Municipio.
  • Presencialmente, en ventanillas de recaudación municipal, bancos afiliados y cooperativas autorizadas.

Sugerencias:

  • Verifica que tus datos (nombre, dirección y número de predio) estén correctos antes de pagar.
  • Si realizas el pago en línea, guarda el comprobante digital o imprímelo para tu archivo.
  • El sistema permite pagar obligaciones de años anteriores, si existieran.
  • Durante los primeros meses del año, el Municipio suele ofrecer descuentos por pronto pago que pueden llegar hasta el 10%.
RELACIONADAS

Trámites municipales en línea

Además de los prediales, la plataforma permite realizar otros trámites como:

  • Pago de patentes municipales.
  • Cancelación de tasas por recolección de basura.
  • Solicitud de certificados y permisos. Cada servicio cuenta con un instructivo paso a paso y la opción de descargar comprobantes electrónicos.
RELACIONADAS

El sistema en línea reduce tiempos de espera, evita desplazamientos innecesarios y está disponible las 24 horas. También permite programar pagos y recibir notificaciones por correo electrónico, lo que facilita el cumplimiento de obligaciones antes de la fecha límite.

Municipio de Guayaquil
Con un clic, los contribuyentes de Guayaquil pueden consultar y pagar sus obligaciones municipales desde cualquier dispositivo.MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Atención presencial y asistencia

IMPUESTO PREDIAL

Guayaquil inicia cobro de impuestos prediales con más seguridad y largas filas

Leer más

Quienes prefieran la atención física pueden acudir al Palacio Municipal o a los centros de atención descentralizados. El personal guía a los usuarios en el uso de la plataforma y resuelve dudas sobre valores, recargos o exoneraciones.

Con la digitalización de sus servicios, el Municipio de Guayaquil busca simplificar la experiencia ciudadana y garantizar que el pago de impuestos y trámites se realice de forma ágil, segura y sin contratiempos. Implementar estas herramientas no solo optimiza recursos, sino que fortalece la cultura de cumplimiento tributario en la ciudad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Grupo criminal ataca en Puerto Bolívar: Armada despliega operativos

  2. MSP inicia mesas técnicas para compra centralizada con hospitales y coordinaciones

  3. Precio del oro alcanza un nuevo récord histórico; está cerca de $ 3.600 la onza

  4. US Open: Alcaraz vuelve a semifinales en Nueva York tras despachar a Lehecka

  5. El atacante ecuatoriano Keny Arroyo deja el Besiktas y firma con Cruzeiro hasta 2029

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  2. Rafael Correa sobre Marcela Aguiñaga: “No debió suspender la obra en Los Ceibos”

  3. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  4. Rafael Correa se compara con Copérnico porque le dicen loco

  5. Aquiles Álvarez sobre nuevo paso elevado en Urdenor: "Acabará con un dolor de cabeza"

Te recomendamos