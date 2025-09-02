Municipio de Guayaquil: guía para pagar impuestos, prediales y trámites en línea

Guía práctica para pagar impuestos y prediales en Guayaquil sin filas, desde la web o de forma presencial

La plataforma digital del Municipio de Guayaquil permite pagar impuestos y realizar trámites sin acudir a ventanillas.

El Municipio de Guayaquil mantiene abierto sus canales de atención para que los contribuyentes puedan cumplir con el pago de impuestos, prediales y otros trámites sin largas esperas. A través de su plataforma en línea, los usuarios pueden consultar valores, generar comprobantes y cancelar obligaciones desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Consulta y pago de impuestos prediales

Para conocer el valor a pagar, el contribuyente debe ingresar al portal oficial del Municipio de Guayaquil y seleccionar la opción Consulta de Obligaciones. Allí, ingresando el número de predio o el número de cédula/RUC, el sistema despliega el detalle de los impuestos prediales, tasas municipales y posibles intereses por mora.

El pago puede realizarse:

En línea, con tarjeta de crédito o débito, a través de la pasarela de pagos segura del Municipio.

Presencialmente, en ventanillas de recaudación municipal, bancos afiliados y cooperativas autorizadas.

Sugerencias:

Verifica que tus datos (nombre, dirección y número de predio) estén correctos antes de pagar.

Si realizas el pago en línea, guarda el comprobante digital o imprímelo para tu archivo.

El sistema permite pagar obligaciones de años anteriores, si existieran.

Durante los primeros meses del año, el Municipio suele ofrecer descuentos por pronto pago que pueden llegar hasta el 10%.

Trámites municipales en línea

Además de los prediales, la plataforma permite realizar otros trámites como:

Pago de patentes municipales.

Cancelación de tasas por recolección de basura.

Solicitud de certificados y permisos. Cada servicio cuenta con un instructivo paso a paso y la opción de descargar comprobantes electrónicos.

El sistema en línea reduce tiempos de espera, evita desplazamientos innecesarios y está disponible las 24 horas. También permite programar pagos y recibir notificaciones por correo electrónico, lo que facilita el cumplimiento de obligaciones antes de la fecha límite.

Con un clic, los contribuyentes de Guayaquil pueden consultar y pagar sus obligaciones municipales desde cualquier dispositivo. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Atención presencial y asistencia

Quienes prefieran la atención física pueden acudir al Palacio Municipal o a los centros de atención descentralizados. El personal guía a los usuarios en el uso de la plataforma y resuelve dudas sobre valores, recargos o exoneraciones.

Con la digitalización de sus servicios, el Municipio de Guayaquil busca simplificar la experiencia ciudadana y garantizar que el pago de impuestos y trámites se realice de forma ágil, segura y sin contratiempos. Implementar estas herramientas no solo optimiza recursos, sino que fortalece la cultura de cumplimiento tributario en la ciudad.

