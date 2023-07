La suerte de Zeus, un pitbull macho, está echada y será necesario aplicarle la eutanasia.

Han pasado casi dos semanas desde que el canino ya no vive con sus dueños, luego de que matara a un infante de 3 años. El informe de su comportamiento no es nada alentador y es posible que lo ‘duerman’.

No se descartan sanciones penales contra los padres del niño atacado por pitbull Leer más

Así lo explicó Karina Guerrero, veterinaria etóloga del Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal, donde permanece. “Tiene una agresividad predatoria. Cuando un animalito ya mató a alguien, eso se queda en su cerebro”. Desde que está en observación se ha demostrado agresivo. “Incluso los chicos auxiliares tienen que bajarle el plato con una soga por la agresividad”.

El ejemplar es parte del 3 % que no logra rehabilitarse en este centro del Municipio de Quito. “Aunque lo saquemos a caminar y tome ansiolíticos, en algún momento puede volver a atacar”, agregó la experta.

Sus dueños habían dicho que antes no tuvo comportamientos agresivos, pero según la crianza que tuvo eso no es muy creíble, pues no fue socializado, no lo sacaban a caminar y cuando lo retiraron estaba bajo de peso. “El detonante pudo ser la perra en celo que estaba en el mismo espacio reducido. Todos los perros no esterilizados se ponen más irritables”, finalizó.