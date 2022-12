A pocas horas de finalizar el año, en la capital, las viudas alistan sus atuendos para “llorar” por el año que fenece. En la ciudadela Primero de Mayo, en el sur de la ciudad, encontramos a Carlos Utreras, de 58 años, un hombre que desde los 10 se viste de viuda para el 31 de diciembre y que durante todo este tiempo ha visto como la tradición ha ido cambiando.

El decomiso de pirotecnia está en boga en la capital Leer más

“Podría decir que son cambios para bien y mal, porque ahora la viuda es más alegre, más sexy, antes recuerdo que todo su atuendo era de negro y poco más oscuro todo, pero ahora a la gente le gusta más cómo salimos a las calles, es más atrayente, se divierten más con nuestras ocurrencias, que no son solo de llorar”, dice don Carlos con una genuina algarabía.

Peluca, un vestido comprado en Chillogallo, maquillaje y hasta los zapatos, ya tiene listo este ciudadano quiteño para festejar el fin de año, pero lo hace de una manera particular: una carrera de viudas y viejos.

Como desde hace ocho años, las mañanas del último día del período que se termina, realiza una competencia atlética en el sector de Solanda, donde los participantes realizan una maratón de cinco kilómetros vestidos de viudas o con sus monigotes. De acuerdo al histórico, suelen participar más de 100 personas entre hombres y mujeres.

“La mayoría son conocidos y hay quienes vienen hasta de Latacunga para participar. Yo soy su autor y me organizo para entregar los premios”, explica don Carlos, quien agrega que no le da vergüenza vestirse de viuda y salir a las calles. “Yo me le acerco a los hombres y les hago broma. Me da mucha felicidad ver cómo la gente ríe y se divierte”, dice.

En el sur también encontramos a Pablo Iza (37) y Brandon Argüello (22), quienes también tienen todo preparado para salir a despedir el 2022, aunque obviarán los tacos por comodidad. Ellos se pusieron como nombres artísticos La Débora y La Gatita, y este año saldrán más coloridas de costumbre, porque buscan no proyectar la imagen de ‘viudas’ lloronas, sino de ‘solteronas’ alegres por el 2022 que está por ‘morir’.

La repavimentación vial llega a los barrios del extremo sur de la capital Leer más

La tradición data desde hace varias décadas y es propia del territorio ecuatoriano. Es una sátira de una mujer que con su ‘esposo’ en mano (un monigote) sale a pedir ‘caridad’, porque quien la mantenía va a morir y no tiene recursos para vivir. En la era moderna, la ‘viuda’ es más colorida y alegre e incluso hasta bailarina. Sin embargo, este festejo se ve opacado por la inseguridad, pues es utilizado por muchos para delinquir y exigir dinero a los transeúntes, un hecho que preocupa a quienes buscan que la tradición no muera.