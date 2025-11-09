Tres detenidos tras persecución policial en el norte de Quito

Policías del Distrito Eugenio Espejo lograron la aprehensión de tres implicados en un robo en el norte de Quito.

El operativo en La Prensa permitió recuperar los objetos robados y detener a tres hombres con antecedentes penales, según el informe policial.

Una persecución policial en el norte de Quito terminó con la detención de tres hombres implicados en un robo a mano armada. El hecho ocurrió la noche del viernes 8 de noviembre de 2025, cuando unidades de la Policía Nacional interceptaron un vehículo en la intersección de la avenida La Prensa y Capitán Francisco Oliva, tras una alerta del ECU 911.

Asalto a mano armada

De acuerdo con el informe oficial, los aprehendidos —identificados como Christian, Lizardo y Junior— fueron capturados en delito flagrante luego de un asalto ocurrido en el sector de San Antonio de Pichincha. Según la versión de la víctima, los sospechosos lo habrían intimidado con un objeto similar a un arma de fuego para sustraerle varios teléfonos celulares antes de huir en un automóvil blanco.

Gracias a la rápida acción de los uniformados, el vehículo fue localizado circulando por la avenida La Prensa. En ese momento se inició una persecución policial que culminó con la interceptación del automotor y la detención de los tres ocupantes.

Durante el registro, los agentes hallaron el arma simulada utilizada para el robo y los objetos sustraídos, los cuales fueron reconocidos plenamente por la víctima. En el interior del vehículo también se encontraban dos menores de edad, quienes fueron puestos bajo resguardo y entregados a su madre.

Detenidos trasladados a la Unidad de Flagrancia

La Policía informó que los tres detenidos presentan antecedentes penales y fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia del Distrito Eugenio Espejo, donde quedaron a órdenes de la autoridad competente.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación por robo con intimidación, mientras los bienes recuperados fueron devueltos a su propietario.

