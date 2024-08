En Quito, la tarifa del recorrido escolar se ajusta al precio de los combustibles

Con el precio del transporte escolar confirmado, Natali Erazo hizo el presupuesto que cada mes debe destinar para los gastos de la educación de su hijo de 14 años. El alumno ingresará a décimo curso de educación general básica en una institución privada del centro-norte de Quito.

Solo entre la pensión, colación y el transporte que lo recoge y deja en su casa, cada mes debe cancelar 250 dólares. A ese valor se sumó la compra de uniformes, la lista de útiles escolares y los libros, que en total ascendió a 325 dólares.

Le invitamos a leer: Regreso a clases: Así funcionará el expreso escolar en Quito

Quito tiene opciones variadas para disfrutar de la última semana de vacaciones Leer más

La madre de familia estaba a la expectativa por conocer la tarifa del recorrido, debido al incremento del precio de los combustibles en junio pasado. El martes se contactó con la empresa que ofrece el servicio y allí le informaron que el costo es de 57 dólares. La cifra es 7 dólares más alta de lo que canceló durante los dos últimos años en el anterior colegio de su hijo.

“Siete dólares no puede ser mucho, pero en los 10 meses de clases son 70 dólares y sí representa. No les pregunté cuánto costaba el año lectivo anterior, pero es un servicio que no puedo dejar de prescindir”, dice.

En otro colegio de la ciudad, en cambio, el costo del servicio es de 55 dólares, igual que el año lectivo pasado. Diego Herrera, padre de familia, comenta que se sorprendió cuando le indicaron la tarifa y el conductor, a quien ya conocía, le explicó que la mayor parte del transporte escolar funciona con diésel, combustible que no subió de precio.

Aumento en costo de los insumos

Édgar Insuasti, presidente de la Federación de Transporte Escolar e Institucional, que agrupa a 6.400 unidades, señala que los socios decidieron mantener los mismos precios del año pasado, pese a que si bien no subió el precio del diésel, sí hubo un incremento significativo en el costo de las llantas, repuestos, aceite y otros insumos automotrices.

En el transporte se hace un monitoreo en tiempo real desde que se inicia el viaje hasta su llegada a la institución. Los alumnos viajan con un adulto. Foto: Ángelo Chamba

“La mayoría de operadoras no subimos el precio del servicio porque entendemos que la situación económica es compleja”, asegura Insuasti.

Además, el dirigente menciona que un aumento significaría que menos usuarios ocupen el transporte escolar, por lo que optaron por asumir el incremento de ciertos insumos para “mantener la clientela”.

RELACIONADAS El comercio en Quito se reactiva por el regreso a clases

En cuanto a la seguridad, las unidades tienen GPS e incluso hay custodios que acompañan el recorrido en zonas que han identificado como peligrosas, en el norte y sur de la ciudad.

En el valle ocurre una situación similar. Diego Fuertes, gerente de la cooperativa Transtuval, señala que el precio es el mismo del año anterior.

La mano de obra, como mecánicos o eléctricos, subió alrededor del 10 %. Nos afecta, pero no subimos el precio Diego Fuertes Gerente cooperativa Transtuval

El costo varía dependiendo de la distancia y los requerimientos de la institución, con base en las necesidades de los padres de familia. En planteles fiscales, por ejemplo, la tarifa oscila entre 35 y 40 dólares; en una particular, entre 50 y 60 dólares.

Fuertes explica que esa variación del precio depende si el servicio es puerta a puerta, si las unidades son del año, o con horarios diferenciados. “En los privados operamos en función de la oferta y demanda”, agrega.

Al no incrementar el precio, el representante también menciona que están a la expectativa de que se concreten los ofrecimientos del Gobierno sobre los créditos para la renovación de la flota vehicular y capital de trabajo.

En el caso de la cooperativa en la que labora Fernando Peñafiel, el aumento fue de 5 dólares. Considera que no es una cantidad alta, tomando en cuenta que el precio se mantuvo en 50 dólares por dos años.

Lo ve como una manera de compensar la subida del precio de los repuestos, las llantas y hasta la mano de obra. Antes, cambiar el aceite le costaba entre 18 y 20 dólares, ahora paga hasta 28 dólares.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!