Robo de vehículos en Quito: ¿En qué zonas hay más casos?

Quito continúa experimentando un incremento de robos de vehículos. Según datos de la Fiscalía, del 1 de enero al 22 de marzo de este 2025 se registraron 584 casos, frente a los 555 que ocurrieron en el mismo periodo del año anterior. La cifra significa un aumento del 5,23 %.

El robo de autopartes creció aún más. Hasta el 22 de marzo fueron 559, es decir 7,50 % más en comparación con el 2024.

Le invitamos a leer: Video muestra persecución policial en centro comercial de Quito, hay dos detenidos

En Quito, zonas con informalidad en construcciones siguen vulnerables a las lluvias Leer más

EL coronel Pablo Yacelga, jefe de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), detalla que esos delitos ocurren más en los distritos Eugenio Espejo y La Delicia (norte) y en Quitumbe (sur). Estos tres concentraron más del 65 % de los casos.

Solo en el primero se han producido 146 robos de vehículos y 274 de accesorios y autopartes. Si vamos por sectores, Iñaquito, en el norte de la ciudad, es uno de los más afectados. Yacelga señala que esos delitos ocurren principalmente los sábados en la madrugada.

Así, de acuerdo con la base de datos que maneja la Policía Judicial (PJ), de los 146 robos en el distrito Eugenio Espejo, 113 ocurrieron en 11 sábados en lo que va del año.

En el sector de la Granados, que es parte de ese distrito, se llevaron a mediados de este mes la camioneta de Alejandro, quien prefirió omitir su apellido.

Robo en afuera de una casa

El hombre relata que estacionó el vehículo afuera de su casa, en la calle Isla Pinzón y Tomás de Berlanga, aproximadamente a las 16:30. Cuando salió, el automotor ya no estaba. La alarma tampoco había sonado.

Otro dispositivo de rastreo que tenía en el auto permitió dar con su ubicación. De inmediato alertó a la Policía Nacional y lo encontraron en el garaje de una vivienda, en el sur.

En la casa no había nadie, pero los vecinos de la zona observaron que para ingresar el carro de Alejandro, sacaron otras dos camionetas y se las llevaron del lugar. “Si no era por el dispositivo, seguramente no lo recuperaba. Actúan tan rápido y conocen todo. La alarma ni siquiera sonó”, dice.

La modalidad delictiva más común

Justamente el estruche es la modalidad que más se utiliza en estos delitos. Yacelga explica que ocurre cuando los conductores dejan el auto estacionado y los antisociales aprovechan que no hay vigilancia para abrirlo con determinadas llaves. Consumar el robo les puede tomar entre tres y cinco minutos. En ciertos casos, incluso menos tiempo.

En febrero se viralizó un video en el que se observa un vehículo que está parqueado en una calle desolada de Turubamba, en el sur. Dos hombres lo merodean y, en menos de un minuto, lo abren y se lo llevan.

En la grabación se ve que el dueño sale de la vivienda justo cuando el carro arranca, pero ya era demasiado tarde.

Otro hecho similar ocurrió el mismo mes en la Granda Centeno, en el norte. Dos sujetos llegaron al sector en un auto y se acercaron a una camioneta doble cabina. Ambos se bajaron y después de asegurarse que no había nadie, lo abrieron, desactivaron la alarma y en menos de dos minutos lo sustrajeron.

Aumento en 2024 y 2025

En Quito el robo de vehículos y autopartes despuntó en 2024 y, en comparación con 2023, creció un 83 %. En las investigaciones que ha hecho la PJ han identificado que muchos de los vehículos robados son usados para cometer delitos violentos y también para el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

En menor proporción se los saca del país o también son matriculados en cantones más pequeños.

En ese sentido, Yacelga señala que están trabajando con la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura para generar un formato que lance una alerta y así evitar que ingresen, por ejemplo, el número de chasís.

En viviendas del sur de Quito se encontró armas y dos vehículos robados Leer más

En cuanto a los autos recuperados, las cifras de la institución muestran que desde enero fueron 111. De ellos, 87 reportados como robados y 24 con alteración del número del motor y chasís. Asimismo, han desarticulado siete bandas implicadas en el delito.

Yacelga lamenta que pese a los esfuerzos que hace la Policía, algunos casos quedan en el ‘limbo’ por falta de denuncias o porque las autoridades competentes otorgan medidas sustitutivas a los implicados, quienes luego no las cumplen.

Recuerda un caso reciente en el que una mujer fue detenida en enero con un vehículo robado, sin embargo pudo salir libre. Un mes y medio después, la detuvieron nuevamente en Quitumbe por el mismo delito.

En el operativo la policía encontró tres automotores reportados como robados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!