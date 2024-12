Quito: El Concejo se queda sin quórum tras comparecencia del Secretario de Cultura

Este 20 de diciembre de 2024, el Concejo Metropolitano recibió en sesión extraordinaria al Secretario de Cultura, Jorge Cisneros, para que rinda un informe sobre la organización de las fiestas de la capital, y en particular el manejo del presupuesto para el Quitofest. Esto tras la polémica que generó el performance de la banda Mugre Sur en el festival.

A l sesión también asistieron artistas y gestores culturales, y los representantes y productores del evento, además de la secretaria de Desarrollo Económico y Productivo, Paola Romero.

El debate se extendió por más de tres horas. En su intervención, Cisneros resaltó las cifras positivas que dejaron toda la agenda de festejos.

El funcionario detalló que se realizaron 146 eventos en total, distribuidos en 17 tradicionales, 25 de programación independiente, 80 impulsados por las Administraciones Zonales y 24 organizados por dependencias municipales. La inversión total ascendió a $ 2’858.978,11, de los cuales $ 825.000 se destinaron al Quitofest.

“Orgullosos del trabajo, los resultados hablan por sí solos. Hasta el último centavo que se usa en la Secretaría de Cultura son públicos”, dijo tras su comparecencia.

Luego intervinieron varios ediles. Analía Ledesma señaló dentro del debate no se trataba de apoyar o no a los artistas y gestores culturales, sino que, como fiscalizadores, pidieron la comparecencia de Cisneros para que explique cómo fue el mecanismo de curetaje de los artistas, cómo escogieron la productora y porqué se eligió a unos artistas y a no otros.

“Nosotros tenemos que fiscalizar, que no se vuelva una tarima para unos pocos, para una productora”, dijo.

Apoyo a artistas nacionales

De su parte, Andrés Campaña cuestionó la presencia de grandes productoras en la realización de las fiestas de Quito. Recordó que desde la Comisión de Desarrollo, junto con Ledesma y Wilson Merino, propusieron una visión de cómo se tiene que apoyar los artistas nacionales y que se priorice la contratación de músicos locales.

Señaló que se presentaron 344 artistas nacionales a los que se les pagó un promedio de $ 2.400 y 18 internacionales que recibieron $ 31.000, cada uno. “Cuando se planteó el debate no se dio paso, esa era una acción concreta”, recalcó. Campaña. En la intervención de Ledesma la sesión se quedó sin quórum.

