Metro de Quito: ¿Cuáles son los pendientes a un mes del primer año de operación?

Dentro de un mes, el Metro de Quito cumplirá un año de operaciones y empiezan las evaluaciones sobre su funcionamiento, su impacto en la movilidad y los temas pendientes por resolver en la obra de ingeniería más importante de la ciudad de los últimos tiempos.

Una de ellas viene de la Veeduría Ciudadana del Metro de Quito, que desde este mes estará bajo la coordinación de Fernando Sancho. Él señala que es destacable que un sistema moderno de transporte haya sido puesto en marcha, pues esta “es una obra de ingeniería hermosísima que a la gente le ha resuelto la vida en muchos casos, le permite viajar entre el sur y norte en 34 minutos. Me alegro que los vecinos del sur sean los mayores beneficiados”, dice.

Para usuarias de este sistema como Jenny López, quien vive en Solanda (sur) y trabaja en el sector de La Carolina (norte), hay un aporte real. “Para mí el Metro de Quito es un regalo porque normalmente el viaje me tomaba más de una hora en el auto. Ahora me demoro 40 minutos, pero son 20 minutos en caminar y 20 en el Metro. Estoy muy agradecida, realmente me ha cambiado la vida”, cuenta.

De acuerdo con cifras de la Empresa Metro de Quito, la estación con mayor cantidad de viajes desde el inicio de operaciones hasta el 29 de octubre pasado es Quitumbe, con 6,1 millones aproximadamente, seguida de El Labrador, con 5 millones. Las que registran 1,4 millones o menos son Cardenal de la Torre, Jipijapa y La Pradera, que es la de menor demanda.

Sin embargo, Sancho considera que hay temas pendientes por resolver que son importantes como el de comunicaciones. “La gente entra al Metro y pierde la señal del celular y en este tiempo es inconcebible. Los temas de fragilidad en la seguridad del sistema también, porque en este año ha habido dos vandalizaciones en trenes. Los grupos que han hecho esto sabían cómo hacerlo, dónde paraba el Metro y, sobre todo, por dónde tenían que escapar. Una vez es aceptable, dos ya preocupa”.

Garantizar su buen funcionamiento

También existe un seguimiento de estos y otros temas desde el Concejo Metropolitano. Uno de los ediles que mayores cuestionamientos ha hecho a los pendientes en el sistema ha sido Andrés Campaña, de Alianza UIO. Según su criterio, en términos generales, “el Metro está ofreciendo un servicio que la ciudadanía valora como muy positivo. Todos nos sentimos orgullosos de nuestro Metro. Pero precisamente por eso deberíamos cumplir unos requisitos mínimos que garanticen su buen funcionamiento”.

En ese sentido, señala que al estar cerca del primer año, el sistema está lejos de transportar a la cantidad de pasajeros para la cual se diseñó el Metro, porque de acuerdo con el reporte mensual de septiembre, se movilizó un promedio de 142.000 personas diarias, una cifra menor a la de otros meses. “Esto puede tener una correlación con la situación que atraviesa el país en términos generales, como la crisis energética, pero se requieren 400.000 pasajeros diarios y estamos lejos”.

Sin embargo, según Metro de Quito, la capacidad del sistema es de hasta 400.000 pasajeros, pero eso no significa que se necesite esa cantidad o que esa sea la meta. Según las proyecciones iniciales de uso del transporte, el promedio diario de viajes previsto para el primer año de operaciones era de aproximadamente 120.000. Esta cifra se iría incrementando en función de las medidas complementarias que se adopten en superficie, para facilitar la alimentación de usuarios del sistema subterráneo, como la redefinición de rutas y frecuencias del transporte público, indica la empresa.

La Cultura Metro se está difundiendo en redes sociales y en medios de comunicación. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Por otro lado, hasta el 29 de octubre, se registraba un promedio diario de 158.345 viajes y 4’592.013 en lo que iba del mes. De acuerdo con Metro de Quito, faltando dos días para el cierre de octubre, este se proyectaba como el de mayor demanda de pasajeros en los 11 primeros meses de operaciones. Hasta ese momento era julio, con 4’698.801.

Si hay un percance en el Metro, ¿cómo se resolvería? Hemos solicitado y no nos han entregado los protocolos de seguridad Fernando Sancho coordinador Veeduría Metro de Quito

Uno de los problemas en este lapso, dice Campaña, fue la demora en la firma de los contratos complementarios. Ahora “existe el tema de energía, pero todavía el de material rodante no se ha firmado, se acaba de adjudicar la semana pasada. Recién vamos a tener contrato de mantenimiento correctivo y preventivo de los 18 trenes” 11 meses después de entrar en operaciones, precisa el edil, quien añade que uno de los trenes está fuera de servicio.

Además, Campaña señala que el Metro cumplirá un año de operaciones sin que se concluya el contrato de obra civil con Acciona, pues tras la última de las 11 prórrogas, debería cerrarse el 31 de diciembre. La causa fue que faltaba terminar los sistemas: integrado de recaudo y el de manejo automático. Originalmente, el plazo se fijó para 42 meses que se cumplieron en 2019, puntualiza el concejal.

