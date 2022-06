Con un estrechón de manos se puso fin a la gresca generada entre policías nacionales y agentes metropolitanos de tránsito, la tarde del pasado jueves, en el Centro Histórico de Quito.

Así lo confirmó el subcomandante general de la Policía, Manuel Íñiguez, quien mantuvo reuniones con el alcalde de la capital, Santiago Guarderas; Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), y el coronel Wilson Pavón, jefe del Distrito de Quito.

“Los uniformados involucrados se conocieron en esta reunión. Se limaron asperezas y acordamos trabajar en conjunto en todas las operaciones de control, para beneficio de la ciudad. Todo está ya en orden y vamos a trabajar por la seguridad ciudadana. No permitiremos que esto vuelva a ocurrir y así será, porque las disposiciones que se emitieron fueron claras”, agregó el oficial.

La pelea de la policía en Quito. Captura de pantalla

La Policía brindará seguridad a los miembros de la AMT, en los operativos de control de armas, de los pasajeros que circulan en motocicletas y otros eventos que impliquen riesgo.

Se conoció que el agente que fue aprehendido en esta pelea ya fue puesto en libertad.

El taxi en el que se desplazaban los agentes infiltrados de Antinarcóticos también fue liberado de los patios de retención. No se presentaron cargos entre las partes involucradas.

Las autoridades de cada entidad resolvieron no aplicar sanciones o correctivos disciplinarios a ninguno de los uniformados policiales y agentes.

¿Hechos aislados? Ayer, mediante un video oficial, las autoridades de cada entidad involucrada se pronunciaron ante este hecho, indicando que es totalmente aislado, porque no altera el trabajo en conjunto que realizan las instituciones.

Al respecto, Jaime Vaca, general en servicio pasivo y exdirector de la AMT, refutó esta postura y enfatizó que todas las actividades o hechos que realicen quienes portan el uniforme de estas instituciones son inherentes a las mismas.

“Sucesos como estos están vinculados directamente a las responsabilidades y competencias de las instituciones. Lo que pasó se debe enmendar. La Dirección de Seguridad del Municipio y el comandante de la Policía deben entenderse y tomar correctivos para que su personal a cargo no incurra otra vez en estos hechos lamentables”, manifestó Vaca.

En agosto de 2016, otro incidente similar, entre miembros de las mismas instituciones, también se suscitó en la capital. La causa fue la misma: obstrucción de la labor policial.

A estos eventos, el exfuncionario los tilda de “bochornosos, degradantes y capaces de lacerar la dignidad de las instituciones”; más aun si no se aplicaron correctivos que trasciendan los acuerdos verbales.

Es una vergüenza que esto haya sucedido. En lugar de formar estos shows, deberían dedicarse a trabajar, brindar seguridad y dar tránsito. Para eso son designados. Marco León, comerciante del Centro Histórico

“Al no aplicar sanciones disciplinarias se deja un vacío y una percepción de posible revanchismo, que no solo denigra la imagen de las entidades en lo moral y en la dignidad pública, sino que resta credibilidad de sus funciones y capacidades de acción ante la ciudadanía. No hay confianza”, agregó. A más de ello, para evitar la reincidencia en estas prácticas, el exdirector sugirió iniciar un proceso investigativo interno sobre las causas que lo provocaron; así como analizar las incompatibilidades que haya entre las dos dependencias, para solventarlas y evitar repercusiones en el bienestar de la ciudadanía.

Ayer al mediodía, ambas instituciones empezaron actividades conjuntas en diferentes puntos de la capital.

En sur de la ciudad, en la estación de transporte urbano de Quitumbe se realizaron operativos de control de armas blancas, de fuego y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Se prevé que en los próximos días estas actividades de control continúen en varias zonas.